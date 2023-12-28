Раритет из 70-х: обнаружено роскошное 48-летнее авто из США в новом состоянии (фото)

Редкий кабриолет Oldsmobile 88 1975 года хранился в гараже и практически не эксплуатировался. Роскошный автомобиль теперь выглядит как новый.

В США обнаружили идеально сохраненный кабриолет Oldsmobile 88 1975 года. Роскошное авто проехало всего 28 500 км. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Пробег авто составляет всего 28 500 км Фото: autoevolution.com

Этот Oldsmobile 88 Royale Convertible хранился в гараже и очень редко выезжал для дороги. Скорее всего, первый владелец авто намерено выбрал редкую модель (выпущено только 7200 таких кабриолетов), чтобы сохранить и перепродать дороже. Сейчас авто оценили примерно в 70 тыс. долларов.

Салон Oldsmobile 88 отделан кожей Фото: autoevolution.com

Кабриолет Oldsmobile 88 выглядит отлично – его кузов и салон превосходно сохранились и выглядят как новые. Авто обслужено и не требует вложений.

Oldsmobile 88 Royale Convertible – в максимальной комплектации. Он получил климат-контроль, круиз-контроль, электроприводы сидений, мягкого верха и крышки багажника. Салон отделан кожей.

Под капотом установлен 7,5-литровый V8 Фото: autoevolution.com

Под капотом установлен 7,5-литровый V8. В начале 70-х он развивал до 390 л. с., но из-за топливного кризиса и новых эко-норм его мощность снизили до 190 л. с. В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП.

Ранее Фокус рассказывал про заброшенные Lamborghini 70-х на старой ферме.

Также мы писали про ничейный суперкар Ferrari 1988 года.