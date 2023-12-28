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Авто

Раритет из 70-х: обнаружено роскошное 48-летнее авто из США в новом состоянии (фото)

1975 Oldsmobile 88, Oldsmobile 88, капсула времени, кариолет Oldsmobile
Фото: autoevolution.com | Oldsmobile 88 1975 года отлично сохранился

Редкий кабриолет Oldsmobile 88 1975 года хранился в гараже и практически не эксплуатировался. Роскошный автомобиль теперь выглядит как новый.

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В США обнаружили идеально сохраненный кабриолет Oldsmobile 88 1975 года. Роскошное авто проехало всего 28 500 км. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Oldsmobile 88, капсула времени, кариолет Oldsmobile Fullscreen
Пробег авто составляет всего 28 500 км
Фото: autoevolution.com

Этот Oldsmobile 88 Royale Convertible хранился в гараже и очень редко выезжал для дороги. Скорее всего, первый владелец авто намерено выбрал редкую модель (выпущено только 7200 таких кабриолетов), чтобы сохранить и перепродать дороже. Сейчас авто оценили примерно в 70 тыс. долларов.

Oldsmobile 88, капсула времени, кариолет Oldsmobile Fullscreen
Салон Oldsmobile 88 отделан кожей
Фото: autoevolution.com

Кабриолет Oldsmobile 88 выглядит отлично – его кузов и салон превосходно сохранились и выглядят как новые. Авто обслужено и не требует вложений.

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Oldsmobile 88 Royale Convertible – в максимальной комплектации. Он получил климат-контроль, круиз-контроль, электроприводы сидений, мягкого верха и крышки багажника. Салон отделан кожей.

двигатель Oldsmobile 88, капсула времени, кариолет Oldsmobile Fullscreen
Под капотом установлен 7,5-литровый V8
Фото: autoevolution.com

Под капотом установлен 7,5-литровый V8. В начале 70-х он развивал до 390 л. с., но из-за топливного кризиса и новых эко-норм его мощность снизили до 190 л. с. В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП.

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