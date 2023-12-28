Раритет із 70-х: виявлено розкішне 48-річне авто зі США в новому стані (фото)

Рідкісний кабріолет Oldsmobile 88 1975 року зберігався в гаражі і практично не експлуатувався. Розкішний автомобіль тепер має вигляд як новий.

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У США виявили ідеально збережений кабріолет Oldsmobile 88 1975 року. Розкішне авто проїхало всього 28 500 км. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Пробіг авто становить лише 28 500 км Фото: autoevolution.com

Цей Oldsmobile 88 Royale Convertible зберігався в гаражі і дуже рідко виїжджав для дороги. Найімовірніше, перший власник авто навмисно вибрав рідкісну модель (випущено лише 7200 таких кабріолетів), щоб зберегти і перепродати дорожче. Наразі авто оцінили приблизно в 70 тис. доларів.

Салон Oldsmobile 88 оздоблений шкірою Фото: autoevolution.com

Кабріолет Oldsmobile 88 має чудовий вигляд — його кузов і салон чудово збереглися і виглядають як нові. Авто обслужене і не потребує вкладень.

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Oldsmobile 88 Royale Convertible — у максимальній комплектації. Він отримав клімат-контроль, круїз-контроль, електроприводи сидінь, м'якого верху і кришки багажника. Салон оздоблений шкірою.

Під капотом встановлено 7,5-літровий V8 Фото: autoevolution.com

Під капотом встановлено 7,5-літровий V8. На початку 70-х він розвивав до 390 к. с., але через паливну кризу і нові еко-норми його потужність знизили до 190 к. с. У парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП.

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