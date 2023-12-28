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Авто

Раритет із 70-х: виявлено розкішне 48-річне авто зі США в новому стані (фото)

1975 Oldsmobile 88, Oldsmobile 88, капсула часу, каріолет Oldsmobile
Фото: autoevolution.com | Oldsmobile 88 1975 року відмінно зберігся

Рідкісний кабріолет Oldsmobile 88 1975 року зберігався в гаражі і практично не експлуатувався. Розкішний автомобіль тепер має вигляд як новий.

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У США виявили ідеально збережений кабріолет Oldsmobile 88 1975 року. Розкішне авто проїхало всього 28 500 км. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Oldsmobile 88, капсула часу, каріолет Oldsmobile Fullscreen
Пробіг авто становить лише 28 500 км
Фото: autoevolution.com

Цей Oldsmobile 88 Royale Convertible зберігався в гаражі і дуже рідко виїжджав для дороги. Найімовірніше, перший власник авто навмисно вибрав рідкісну модель (випущено лише 7200 таких кабріолетів), щоб зберегти і перепродати дорожче. Наразі авто оцінили приблизно в 70 тис. доларів.

Oldsmobile 88, капсула часу, каріолет Oldsmobile Fullscreen
Салон Oldsmobile 88 оздоблений шкірою
Фото: autoevolution.com

Кабріолет Oldsmobile 88 має чудовий вигляд — його кузов і салон чудово збереглися і виглядають як нові. Авто обслужене і не потребує вкладень.

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Oldsmobile 88 Royale Convertible — у максимальній комплектації. Він отримав клімат-контроль, круїз-контроль, електроприводи сидінь, м'якого верху і кришки багажника. Салон оздоблений шкірою.

двигун Oldsmobile 88, капсула часу, каріолет Oldsmobile Fullscreen
Під капотом встановлено 7,5-літровий V8
Фото: autoevolution.com

Під капотом встановлено 7,5-літровий V8. На початку 70-х він розвивав до 390 к. с., але через паливну кризу і нові еко-норми його потужність знизили до 190 к. с. У парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП.

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