Автопилот и запас хода 800 км: представлен первый электромобиль Xiaomi (видео)

Электромобиль Xiaomi SU7 станет более доступным конкурентом Tesla Model S и Porsche Taycan. Топовая 578-сильная версия модели стартует до 100 км/ч всего за 2,78 с.

В Китае официально презентовали новый Xiaomi SU7. Первый автомобиль в истории китайской корпорации поступит в производство в первой половине 2024 года и будет стоить около 35-40 тыс. долларов в базовой версии. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Модель предложена в версиях на 300 и 578 л. с. Фото: Xiaomi

Новый Xiaomi SU7 – большой электрический седан F-класса, который станет более доступной альтернативой Tesla Model S и Porsche Taycan. Модель разработали за 1000 дней, а в весь проект вложили 1,4 миллиарда долларов. Основатель Xiaomi Лей Цзюнь заявил, что в планах компании – войти в ТОП-5 мировых автопроизводителей через 15-20 лет.

Автомобиль Xiaomi SU7, дизайн

Электромобиль Xiaomi SU7 отличается обтекаемым дизайном с вытянутым силуэтом, аркообразной крышей и выраженным "носом" с крупными каплевидными фарами. Задняя часть слегка заострена. Седан не только выглядит стремительно, но и отличается продуманной аэродинамикой: коэффициент лобового сопротивления очень низкий – всего 0,195.

Запас хода электрокара достигает 800 км Фото: Xiaomi

Габариты Xiaomi SU7 2024:

длина – 4997 мм;

ширина – 1963 мм;

высота – 1455 мм;

колесная база – 3000 мм;

вес – 1980-2205 кг.

На центральной панели установлен большой тачскрин Фото: Xiaomi Задним пассажирам предусмотрены съемные планшеты Фото: Xiaomi

Салон и технологии Xiaomi SU7

В салоне предусмотрены виртуальный щиток приборов, большой 15,6-дюймовый тачскрин и проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью. У задних пассажиров есть съемные планшеты Xiaomi.

На первом ряду установлены спортивные кресла. У седана два багажника – 517-литровый задний и 105-литровый передний.

Спереди у авто 105-литровый багажник Фото: Xiaomi

Специально для SU7 разработана автомобильная версия операционной системы Xiaomi HyperOS. Электрокар оснащен системами полуавтономного вождения и автоматической парковки, а к концу 2024 года получит инновационный автопилот.

Электромобиль Xiaomi SU7, характеристики

Первый автомобиль Xiaomi со старта предложат в двух модификациях:

SU7 – задний привод, один мотор на 300 л. с. и 400 Н∙м, 5,28 с до 100 км/ч, батарея на 73,6 кВт∙ч, запас хода 668 км;

SU7 Max – полный привод, два мотора на 578 л. с. и 838 Н∙м, 2,78 с до 100 км/ч, максимальная скорость 265 км/ч, батарея на 101 кВт∙ч, запас хода 800 км.

Китайский электромобиль имеет 875-вольтную архитектуру, поддерживающую сверхбыструю зарядку. За 5 минут запас хода можно пополнить на 220 км, а за 15 минут — на 510 км.

К слову, недавно свой флагманский автомобиль презентовали и Huawei.

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