Geely и Volvo создали стильного конкурента Tesla за $35 000 (фото)

Jiyue 07 — обтекаемый электрический седан D-класса. На выбор предложат версии мощностью 272 и 544 л. с. с запасом хода до 700 км.

Geely расширяет линейку своего нового электрического бренда Jiyue. К кроссоверу 01 присоединился лифтбек 07. Электромобиль поступит в продажу с 2024 года по цене примерно от 35 000 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

У авто обтекаемый силуэт Фото: Geely

Новый Jiyue 07 – модель D-класса длиной около 4,7-4,8 м, то есть сопоставим с Tesla Model 3. Его элегантный внешний вид уже отметили международной наградой Red Dot Design. У авто обтекаемый силуэт с изогнутой крышей, стреловидные фары и фонари. Вместо дверных ручек предусмотрены сенсорные кнопки в стойках крыши.

В салоне установлен изогнутый дисплей Фото: Geely

В салоне установлены руль-штурвал и широкий изогнутый дисплей. Оснащение включает электропакет, набор систем безопасности и беспроводную зарядку смартфонов.

Электромобиль Jiyue 07 построен на платформе SEA, разработанной совместно с Volvo. Ее используют новый Volvo EX30, а также электрокары Zeekr.

Запас хода в топовой версии превышает 700 км Фото: Geely

Новый Jiyue 07 предложат в заднеприводной 272-сильной и полноприводной 544-сильной версиях. На выбор предложат аккумуляторные батареи емкостью 71,4 и 100 кВт∙ч: в первом случае запас хода составит около 550 км, во втором – свыше 700 км.

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