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Водителей удивил простой лайфхак по разморозке лобового стекла авто (видео)

Тарас Брязгунов
Простой совет как разморозить авто стал сюрпризом для многих водителей

Многие британские водители не знают об обдуве лобового стекла и не пользуются им зимой. Из-за этого им приходится дольше чистить авто от снега и льда.

Простой совет по очистке замерзшего лобового стекла авто оказался открытием для многих водителей. Видео с лайфхаком набирает популярности в соцсетях и вызвало обсуждение. Об этом сообщает The Sun.

Блогер посоветовала включить обдув стекла на максимум
Фото: Скриншот

В ролике для показано, как разморозить лобовое стекло авто быстро и без усилий. Блогер рекомендует сначала включить обдув лобового стекла на максимум, выбрать высокую температуру (на авто с климат-контролем) и подождать немного.

Лишь затем можно смыть растаявший лед с лобового стекла дворниками либо же воспользоваться скребком. В этом случае стекло не будет поцарапано.

Выяснилось, что этот простой лайфхак для начинающих водителей оказался открытием для некоторых автомобилистов. Многие не знали о "магическом" переключателе обдува на лобовое стекло.

Не исключено, что незнание британских водителей обусловлено преимущественно мягкими зимами в стране. Морозная снежная погода в Великобритании – редкость, соответственно, водители не задумываются об очистке стекол авто.

Впрочем, нашлись и критики такого метода разморозки машины. Они обратили внимание на то, что старые авто прогреваются слишком долго и быстрее будет полить стекло горячей водой.

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