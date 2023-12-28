Ради просмотров в Instagram: блогер разбил битой стекло своего Lamborghini (видео)
Владелец Lamborghini Urus залез на капот авто и разбил стекло битой. Свои действия он записал на видео, которое выложил в соцсетях.
Кроссовер Lamborghini Urus стал жертвой своего владельца. Дорогому авто разбили лобовое стекло бейсбольной битой. Видео появилось на странице владельца в Instagram.
На видео человек заскакивает на капот и со всей силы бьет битой по лобовому стеклу кроссовера Lamborghini Urus, обклеенного золотистой пленкой.
Выяснилось, что Lamborghini Urus принадлежит нидерландскому блогеру Джоэль Бойкерсу. Он владеет коллекцией дорогих авто, среди которых также есть Ferrari 812 Superfast и шестиколесный "Гелендваген". Видео он записал ради просмотров и лайков в Instagram.
Впрочем, нидерландец все же схитрил. Лобовое стекло Lamborghini было повреждено до записи видео и так или иначе требовало замены.
Напомним, что новый Lamborghini Urus стоит минимум 200 000 евро. Итальянский спортивный россовер оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 650 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 305 км/ч.
К слову, это не первый подобный случай. ранее другой блогер уничтожил суперкар Lamborghini на камеру.
Также Фокус сообщал, что на старой ферме нашли заброшенными редкие Lamborghini 70-х.