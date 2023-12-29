Капсула времени за $400 000: обнаружен редкий Corvette 1969 года с пробегом 580 км (фото)

Выпущено только 390 заряженных Chevrolet Corvette L89 1969 года. Изюминкой спорткара является большой 7,0-литровый V8 мощностью 435 сил.

В США на аукцион RM Sotheby’s выставили кабриолета Chevrolet Corvette 1969 года. За раритетное авто планируют выручить от 300 000 до 400 000 долларов. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Пробег автомобиля составляет всего 580 км Фото: RM Sotheby's

Классические Chevrolet Corvette C3 ценятся коллекционерами, но, как правило, в разы дешевле. Высокая цена этого кабриолета обусловлена двумя факторами.

Спорткар активно участвовал в драгрейсинге Фото: RM Sotheby's

Во-первых, это очень редкая заряженная версия Chevrolet Corvette L89 – в 1969 году выпущено лишь 390 таких авто. Спорткар оснащен 7,0-литровым 435-сильным V8 с алюминиевыми головками блока цилиндров. С 4-ступенчатой механической КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,3 с и развить скорость свыше 240 км/ч.

Фото: RM Sotheby's

Во-вторых, это настоящая капсула времени, которую никогда не регистрировали. Пробег авто составляет всего 580 км.

Дело в том, что этот Chevrolet Corvette L89 приобрел гонщик Стив Хоннелл. Он участвовал на нем в драгрейсинге и не ездил по дорогам общего пользования, поэтому и не ставил машину на учет.

Под капотом установлен 7,0-литровый 435-сильный V8 Фото: RM Sotheby's

Хотя Corvette использовали в гонках, он оснащен радио, усилителем руля и съемной жесткой крышей. Стив Хоннелл хранил спорткар в гараже до 2005 года, а затем продал его и новый владелец отреставрировал авто.

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