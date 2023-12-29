В Киеве заметили редкий азербайджанский автомобиль на базе Peugeot (фото)

Азербайджанский Khazar SD — седан С-класса с большим 500-литровым багажником. Модель построена на платформе Peugeot 405 и оснащена 115-сильным двигателем.

В Киеве сфотографировали очень редкий Khazar SD 2021 года. В Украину попало немного этих автомобилей азербайджанского производства. Снимки авто прислал нам читатель Фокуса.

Седан С-класса достигает 4,5 м в длину

Бренд Khazar существует с 2018 года. Сборка авто налажена на предприятии в Нефтчалинском районе Азербайджана, причем завод уже перешел от сборки к полному циклу производства.

Седан Khazar SD – вторая модель из Азербайджана, которую в свое время пытались официально продавать в Украине. В ее основе лежит иранский автомобиль Iran Khodro Dena, который в свою очередь построен на платформе старого Peugeot 405.

Khazar SD – 4,5-метровый седан С-класса со сдержанным граненым дизайном. У авто большой 500-литровый багажник. Базовое оснащение включает сенсорный дисплей, а среди опций есть диодные фары, климат-контроль и электропривод передних кресел.

В основе авто лежит платформа Peugeot 405

Khazar SD оснащен 1,7-литровым бензиновым двигателем и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 11,6 с и развить 189 км/ч, а средний расход топлива составляет 10 л на 100 км.

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