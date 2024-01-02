Культовый Ford Mustang 60-х простоял 35 лет заброшенным в трейлере (фото)

Спорткар Ford Mustang GT не выезжал на дороги с 1989 года. Редкий коллекционный автомобиль требует реставрации.

В США обнаружили заброшенный Ford Mustang 1968 года. Спорткар 35 лет простоял внутри прицепа-трейлера. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Автомобиль местами проржавел Фото: autoevolution.com

Ford Mustang спрятали в трейлере в 1989 году и забыли о нем. Автомобиль комплектный, но за 35 лет успел проржаветь. Особенно пострадало днище автомобиля. Также спорткар нуждается в перекраске, ведь покрытие кузова не в самом лучшем состоянии.

Салон Ford Mustang неплохо сохранился Фото: autoevolution.com

Салон Ford Mustang сохранился лучше и отделка в общем целая – требуется только ее чистка. Комплектация авто включает кондиционер и дисковые тормоза.

Пробег спорткара относительно небольшой – 103 тыс. км. Двигатель Mustang также покрыт ржавчиной, но заводится. Вскоре машину планируют продать примерно за 40 000 долларов.

Под капотом установлен 6,4-литровый 325-сильный V8 Фото: autoevolution.com

Столь высокая цена обусловлена тем, что автомобиль относится к заряженной серии Ford Mustang GT 390. Он оснащен 6,4-литровым V8 мощностью 325 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,3 с и развить 200 км/ч.

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