Ракетный обстрел Украины: в Киеве загорелся автосалон Tesla, — СМИ (видео)
На опубликованных кадрах видно, что рядом с шоурумом загорелись резервуары с топливом. Это не официальный автосалон американского производителя, ведь бренд Tesla не представлен в Украине.
В результате массированного ракетного обстрела Киева 2 января пострадали два автосалона, один из которых продает электромобили Tesla. От удара могли пострадать автомобили. Об этом идет речь в сюжете канала "Киев24".
Точное место расположение автосалона не разглашают, но известно, что один из шоурумов Tesla расположен в Оболонском районе столицы. Это не официальный автосалон американского производителя, ведь бренд Tesla не представлен в Украине.
В добавок, возле автосалона загорелись резервуары с топливом. В Киеве из-за пожара наблюдается сильное задымление, поэтому жителям рекомендуют по возможности не выходить на улицу, закрыть окна и пить большое количество воды.
Следует отметить, что пожары электромобилей очень сложно потушить, ведь литий-ионные батареи при горении выделяют огромное количество кислорода, что поднимает температуру пламени до примерно 2500 градусов по Цельсию. Тушение электрокара требует огромного количества воды и, как правило, авто выгорают полностью и не подлежат восстановлению.
Например, недавно в США после ДТП загорелся электрокроссовер Tesla Model Y. Его тушили час и потратили на одно авто 136 тонн воды.
Также Фокус сообщал, что в США вскоре после покупки попал в аварию электропикап Tesla Cybertruck.