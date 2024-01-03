Электропикап Tesla Cybertruck продемонстрировал свои внедорожные способности (видео)

Пикапы Tesla Cybertruck выехали на бездорожье. Один из электрокаров взобрался на крутой подъем, а затем съехал вниз и продемонстрировал диагональное вывешивание.

Электромобиль Tesla Cybertruck продемонстрировал свои внедорожные способности. Пикапы испытали на бездорожье в США. Видео заездов опубликовал на Youtube сотрудник Tesla Антонио Торрес.

Пикап Tesla Cybertruck 2024 протестировала заводская команда испытателей. Электрокары вывезли в горы подальше от цивилизации.

На видео новая Tesla Cybertruck с третьего раза взбирается на крутой скалистый подъем. Затем пикап спускается вниз, демонстрируя диагональное вывешивание. Для него это не составляет проблемы.

На бездорожье испытали полноприводные пикапы Tesla Cybertruck со стандартными 35-дюймовыми шинами – опционную внедорожную резину решили не "обувать".

Пневмоподвеска позволяет увеличить клиренс Tesla Cybertruck до 432 мм. Угол въезда в таком режиме составляет 35 градусов, а съезда – 28 градусов. Также в арсенале авто электронные блокировки дифференциалов, а его прочный стальной кузов позволяет не бояться камней.

К слову, недавно электромобиль Tesla Cybertruck тестировали в горах на снегу и он застрял – пришлось вытаскивать авто на буксире.

Также Фокус рассказывал, что новая Tesla Cybertruck попала в ДТП вскоре после покупки.