Опубликованы первые официальные изображения и видео с новой Skoda Octavia 2024

Новая Skoda Octavia изменится внешне и станет современнее внутри. Модель предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

Появился первый официальный тизер Skoda Octavia 2024. Модель С-класса пройдет модернизацию и должна дебютировать в скором времени, а ее публичная премьера пройдет на автошоу в Женеве в феврале. Видео с авто появилось на Youtube-канале Skoda.

В коротком ролике новая Skoda Octavia под покрывалом и ее сложно разглядеть. Впрочем, видно, что у автомобиля новые фары с тоненькими ходовыми огнями, а логотип Skoda получил диодную подсветку.

Ожидается, что модель также получит увеличенную решетку радиатора, а в салоне появится новый сенсорный дисплей мультимедийной системы.

Ожидается, что новая Skoda Octavia будет доступна с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (114 л. с.), 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (190 и 245 л. с.), а также с 2,0-литровыми турбодизелями на 115, 150 и 200 л. с.

Часть двигателей дополнят 48-вольтными "мягкими" гибридными установками. В линейке останутся подзаряжаемые гибриды и заряженный вариант RS.

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