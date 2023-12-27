Skoda может выпустить спортивного конкурента Mercedes и BMW (фото)

Skoda Superb RS могут оснастить мощной гибридной установкой. Такое авто не только будет быстрым, но и сможет передвигаться на электротяге.

Related video

Новая Skoda Superb 2024 может впервые получить заряженный вариант RS. На это намекнул СЕО чешского бренда Клаус Зелмер в комментарии британскому изданию Auto Express.

Руководитель Skoda не стал анонсировать новую модель, но согласился с утверждением журналиста, что подобная модификация позволила бы конкурировать с премиальными моделями Mercedes и BMW.

Skoda Superb RS может стать плагин-гибридом Фото: Auto Express

Спортивные версии RS в разное время появлялись у Skoda Fabia, Octavia и Kodiaq, но у Superb такого варианта никогда не было. Впрочем, модель предыдущего поколения предлагали с 2,0-литровым 280-сильным турбомотором.

Важно

Опубликованы первые изображения новой Skoda Octavia 2024

В Skoda Superb 2024 этот двигатель развивает 265 л. с. Впрочем, для версии RS прочат не его, а гибридную установку с 1,5-литровой турбочетверкой и электромотором. В родственном Volkswagen Passat B9 она выдает 272 л. с.

Новая Skoda Superb RS будет не только быстрой, но и экономичной. Кроме того, она сможет передвигаться на электротяге. Модель получит полный привод, спортивную подвеску и увеличенные тормоза.

Универсал Skoda Superb RS Combi Фото: Auto Express

Ожидается, что Skoda Superb RS предложат в кузовах лифтбек и универсал. На рендерах у авто более агрессивный передний бампер, обвес и задний спойлер.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появился мощный спортивный электрокроссовер BMW.

Также мы писали про заряженный минивэн Opel в Киеве.