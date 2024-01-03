Японское качество: обнаружен пикап Toyota с пробегом 1,5 миллиона километров (фото)

Toyota Tundra преодолела полтора миллиона километров всего за 8 лет. Пикап регулярно обслуживался и не выходил из строя.

Пикап Toyota Tundra продемонстрировал свою надежность. Он преодолел около 1,5 миллиона километров и продолжает ездить. Об этом сообщает сайт Motor1.

Toyota Tundra 2016 года принадлежит Виктору Шепарду и используется в качестве "рабочей лошадки". Ежедневно автомобиль проезжает большие расстояния. Владелец не жалеет пикап – на кузове видны мелкие повреждения, да и салон далеко не в идеальном состоянии.

Пикап регулярно обслуживали Фото: Motor1.com

Пикап Toyota Tundra регулярно проходил обслуживание с заменой масла. Владельцу пришлось заменить генератор, а на пробеге 1,4 млн км он решил установить новую коробку передач, так как она начала постепенно выходить из строя. К 5,7-литровому V8 у него вопросов нет.

Удивительно, но это не первая Toyota Tundra Виктора Шепарда с огромным пробегом. Ранее он преодолел свыше 1,6 миллиона километров на пикапке 2007 года.

Авто активно эксплуатируется каждый день Фото: Motor1.com

Мало того, эту Tundra 2016 года он получил в подарок от Toyota – ее фактически обменяли на более старый пикап. Автомобиль Виктора Шепарда изучали инженеры японского концерна при разработке новой Toyota Tundra 2022.

Ранее Фокус рассказывал про электромобиль Tesla Model S с пробегом 2 миллиона километров.

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