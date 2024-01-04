Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $20 000 (фото)

Эксперты определили 10 лучших компактных кроссоверов с пробегом и назвали их сильные и слабые стороны. В рейтинг попали как массовые, так и премиальные модели.

Кроссоверы – самый популярный класс автомобилей в наши дни. Они практичные, отличаются высокой посадкой и увеличенным клиренсом. Сейчас такие модели становится выгодно пригонять из Европы – на рынке немало доступных кроссоверов с пробегом. Британское издание WhatCar назвало лучшие подержанные кроссоверы стоимостью до 15 000 фунтов стерлингов ($20 000).

1. Skoda Karoq

Skoda Karoq Фото: Skoda

Кроссовер Skoda просторный, практичный и хорошо продуман. У него хорошо настроена ходовая и невысокая цена.

Плюсы:

практичный салон;

комфортабельная подвеска;

тяговитые двигатели.

Минусы:

неинтересная управляемость;

не самые экономичные двигатели.

2. SEAT Ateca

SEAT Ateca Фото: SEAT

SEAT Ateca – собрат Skoda Karoq с более увлекательной управляемостью. У него просторный салон и немаленький багажник.

Плюсы:

просторные салон и багажник;

хорошо настроенное шасси;

невысокая цена на вторичном рынке.

Минусы:

материалы внутренней отделки;

есть более экономичные модели.

3. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

У Volkswagen Tiguan качественная отделка, просторный салон и тяговитый 2,0-литровый турбодизель. Также отмечается хорошая шумоизоляция.

Плюсы:

практичный салон;

хорошая шумозоляция;

неплохая управляемость.

Минусы:

посредственная надежность;

тесный третий ряд в семиместной версии Allspace.

4. BMW X1

BMW X1 Фото: BMW

BMW X1 – один из самых дешевых премиальных кроссоверов с качественной внутренней отделкой и неплохой мультимедиа. Он довольно просторный и богато оснащен.

Плюсы:

просторный салон;

качественная внутренняя отделка;

хорошая управляемость.

Минусы:

слабая шумоизоляция;

высокая цена.

5. Kia Sportage

Kia Sportage Фото: Kia

Кроссовер надежный и, как правило, очень богато оснащен. Подержанные Kia Sportage недорогие.

Плюсы:

просторный интерьер;

хорошее соотношение цены и качества.

Минусы:

посредственная управляемость;

жестковата подвеска;

не у всех авто есть современные системы безопасности.

6. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson Фото: Hyundai

Hyundai Tucson предыдущего поколения недорогой и богато укомплектован. У него просторный и практичный салон.

Плюсы:

просторный салон;

богатая комплектация;

невысокая цена.

Минусы:

повышенный расход топлива;

упругая подвеска;

качество пластика в отделке.

7. Toyota C-HR

Toyota C-HR Фото: Toyota

Компактный кроссовер Toyota выглядит стильно, надежный и неплох в управлении, пусть и не самый просторный внутри.

Плюсы:

высокое качество сборки;

богатое оснащение;

резвый 1,2-литровый турбомотор.

Минусы:

конкуренты практичнее;

не самая лучшая мультимедиа;

шумная гибридная установка.

8. Audi Q3

Audi Q3 Фото: Audi

Премиальная модель с качественным интерьером и тяговитыми двигателями. У него хорошая управляемость и неплохая шумоизоляция.

Плюсы:

качественная отделка;

хорошая шумоизоляция.

Минусы:

тесный салон;

жесткая подвеска в версии S line.

9. Renault Kadjar

Renault Kadjar Фото: Renault

Кроссовер Renault Kadjar относительно недорогой и комфортабельный, а также обладает большим багажником.

Плюсы:

просторный салон и большой багажник;

тихие бензиновые двигатели.

Минусы:

не самое высокое качество;

неинформативные тормоза.

10. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai Фото: Nissan

На рынке достаточно подержанных Nissan Qashqai второго поколения. Кроссовер тихий, комфортабельный и экономичный.

Плюсы:

тихий и комфортабельный;

невысокий расход топлива;

богатое оснащение.

Минусы:

ограниченный обзор назад;

жесткая езда с 19-дюймовыми колесами.

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