Новая Toyota Camry 2024 выходит на рынок: подробности и цены (фото)

Новая Toyota Camry 2024 доступна в бензиновых и гибридных модификациях мощностью до 228 л. с. Комплектацию седана расширили.

Седан Toyota Camry нового поколения поступает в продажу. Первыми модель могут заказать не в Японии или США, а в Китае – там она стоит от 173 800 до 269 800 юаней ($24 500 – 37 500). Об этом сообщает сайт Autohome.

Китайская версия модели отличается дизайном решетки радиатора Фото: Toyota

Сборку авто наладили на предприятии GAC-Toyota. Новая Toyota Camry для Китая отличается от презентованной на автошоу в Лос-Анджелесе модели для Америки дизайном решетки радиатора, а в салоне у нее изменены передняя панель, сенсорный дисплей и кнопки климата. Пока неизвестно, какая именно версия модели появится в Украине.

Седан предложен в бензиновых и гибридных версиях Фото: Toyota

Топовая версия Toyota Camry 2024 получила проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, панорамную крышу, беспроводную зарядку для смартфонов, функцию распознавания лица, электропривод, подогрев и вентиляцию сидений.

В салоне появился виртуальный щиток приборов Фото: Toyota

Кроме того, предусмотрен комплекс безопасности Toyota Safety Sense 3.0: адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе и распознавание дорожных знаков.

Комплектация авто расширена Фото: Toyota

Базовым является 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 173 л. с. Также предложены две гибридные версии Toyota Camry 2024 – 2,0-литровая 197-сильная и 2,5-литровая 228-сильная. Все модификации получили вариатор.

Ранее Фокус рассказывал, что Toyota представила спортивный кроссовер с расходом менее 5 л на 100 км.

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