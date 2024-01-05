Недорогой британский конкурент Renault Clio и Skoda Fabia рассекречен до премьеры (фото)

Новый MG 3 — модель В-класса стоимостью от 15 000 евро с выразительным дизайном. Хэтчбек предложат в бензиновой и гибридной модификациях.

В интернет попало фото MG 3 второго поколения. Хэтчбек В-класса дебютирует в первой половине нынешнего года. Снимок опубликовал сайт Coche Spias.

Судя по фото и опубликованным ранее патентным изображениям, новый MG 3 станет гораздо выразительнее на вид, чем предшественник. У авто стремительный дизайн с выраженным "носом" и рельефными боковинами в духе старшего MG 7. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми фарами.

Модель предложат в бензиновой и гибридной версиях

Салон MG 3 не показали, но сообщается, что у модели будет богатое оснащение по безопасности. Также известно, что хэтчбек будет доступен в бензиновой и гибридной модификациях, но их характеристики пока не раскрывают.

Цена MG 3 2024 в базовой версии составит около 15 000 евро, а гибрид будет стоить менее 20 000 евро. Хэтчбек станет более доступной альтернативой Peugeot 208, Renault Clio и Skoda Fabia. Известно, что модель будет представлена на европейском рынке, а также в Австралии.

Ранее стало известно, что помимо MG 3, британский бренд в 2024 году представит еще несколько новых моделей. Часть из них будут электрическими.

Также Фокус сообщал, что Skoda готовит электрический аналог кроссовера Karoq.