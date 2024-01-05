Американец за год собрал коллекцию из 24 Toyota Land Cruiser (видео)

Для Чада Насира Toyota Land Cruiser был несбыточной детской мечтой. Теперь он коллекционирует японские внедорожники и покупает по 1-2 таких авто в месяц.

Житель Мичигана Чад Насир коллекционирует автомобили одной модели – Toyota Land Cruiser. Он собрал уже 24 внедорожника разных лет выпуска. Об этом рассказывает американское издание Road and Track.

Большинство авто — Toyota Land Cruiser 80

Чад Насир родом из Ливии и для него Toyota Land Cruiser был недоступной детской мечтой. По его словам, только бизнесмены, чиновники и наркоторговцы ездили на японских внедорожниках.

Когда Чад эмигрировал в США, то пообещал себе купить Toyota Land Cruiser, как только станет на ноги. Ему удалось открыть мастерскую по тонировке стекол авто и в 2021 году он заработал деньги на свой первый Toyota Land Cruiser 200 2013 года.

Пикап Toyota Land Cruiser 70

Затем Чад Насир приобрел такой же внедорожник, но 2015 года выпуска. С тех пор на протяжении последних 15 месяцев он покупает Land Cruiser – по 1-2 авто в месяц.

В коллекции больше всего Toyota Land Cruiser 80 90-х годов. Также Чад приобрел пикап Toyota Land Cruiser 70 и классическую модель FJ40 70-х годов.

Все внедорожники импортированы в США и оснащены исключительно механической КПП. Toyota Land Cruiser с небольшим пробегом хранятся на складе, а другие авто эксплуатируются. Чад Насир не собирается останавливаться на достигнутом и продолжит покупать Land Cruiser.

Ранее Фокус рассказывал про музей Toyota Land Cruiser — там собраны около сотни внедорожников.

Также мы писали, что первый нигерийский автомобиль оказался копией Toyota Land Cruiser.