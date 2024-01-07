Эксклюзивный суперкар Lamborghini Дональда Трампа выставили на аукцион (фото)

Суперкар Lamborghini Diablo VT Roadster оснащен 492-сильным V12 и способен развить 325 км/ч. Авто построено по индивидуальному заказу Дональда Трампа.

В США на аукцион Barrett-Jackson выставили Lamborghini Diablo 1997 года. За суперкар могут выручить немалую сумму, ведь первым его владельцем был экс-президент США Дональд Трамп. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

У автомобиля особый синий цвет Фото: Barrett-Jackson

Дональд Трамп предпочитает лимузины, но в 1997 году решил купить Lamborghini Diablo. Выбор пал на версию VT Roadster со съемной крышей, причем ее построили по индивидуальному заказу Трампа.

Суперкар способен развить 325 км/ч Фото: Barrett-Jackson

У авто особый синий цвет (его не было в палитре Lamborghini), а на кузове установлена памятная табличка с надписью Donald Trump 1997 Diablo. Салон Lamborghini Diablo VT Roadster отделан черно-белой кожей. Комплектация авто Дональда Трампа включает антикрыло, климат-контроль и аудиосистему Alpine.

Салон Lamborghini Diablo отделан черно-белой кожей Фото: Barrett-Jackson

Суперкар Lamborghini Diablo VT Roadster оснащен 5,7-литровым V12 мощностью 492 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Полноприводный кабриолет способен разогнаться до 100 км/ч за 4,1 с и развить 325 км/ч.

Суперкар оснащен 492-сильным V12 Фото: Barrett-Jackson

Дональд Трамп владел Lamborghini Diablo до лета 2002 года, а затем машина дважды переходила из рук в руки. Авто Трампа хорошо сохранилось, а его пробег составляет 40 тыс. км.

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