Названы самые популярные цвета автомобилей в Украине за 2023 год
Украинцы в 2023 году предпочитали строгие и сдержанные цвета автомобилей. Машин в ярком окрасе продали не очень много.
В 2023 году украинцы приобрели почти 61 тыс. новых легковых автомобилей и треть из них были белыми. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
Больше всего в белом цвете купили кроссоверов Renault Duster. Эта же модель пользуется спросом и в сером цвете, который является вторым по популярности оттенком в Украине — на него приходится 31% рынка. Это и неудивительно, учитывая, что Duster — самый популярный автомобиль 2023 года в Украине.
17% автомобилей выбрали в черном цвете и больше всего среди них внедорожников Toyota Land Cruiser Prado. Четвертое место занимает синий цвет (8%), а самым популярным в этом оттенке стал электрический кроссовер Volkswagen ID.4. Замыкает ТОП-5 красный (3%), а лидером в этом оттенке является Mazda CX-5.
Самые популярные цвета авто в Украине за 2023 год:
- Белый – 33%.
- Серый – 31%.
- Черный – 17%.
- Синий – 8%.
- Красный – 3%.
- Зеленый – 2,6%.
- Коричнеый – 2%
- Бежевый – 1%.
- Оранжевый – 0,7%.
- Желтый – 0,5%.
Ранее Фокус сообщал, что в Украину привезли эксклюзивный спорткар Porsche в необычном цвете.
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