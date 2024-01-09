Новый Volkswagen Golf 2024 показали на первых официальных фото

Новый Volkswagen Golf изменится внешне и получит современную мультимедийную систему с ChatGPT. Линейку пополнят новые гибридные версии хэтчбека.

Опубликованы официальные фото Volkswagen Golf 2024. Популярный хэтчбек С-класса презентуют до конца января, а пока на сайте Volkswagen появились его подробности.

Хэтчбек показали в камуфляже Фото: Volkswagen

На фото запечатлен заряженный Volkswagen Golf GTI, который внешне несколько отличается от стандартной модели. Его обклеили камуфляжной пленкой, но можно заметить, что у хэтчбека изменены оптика, решетка радиатора и бамперы.

А вот салон Volkswagen Golf GTI рассекретили полностью. Хэтчбек получил обновленный руль с физическими (а не сенсорными) кнопками, а также увеличенный 12,9-дюймовый тачскрин. Установлена и улучшенная мультимедийная система MIB от Volkswagen ID.4, причем ее дополнили голосовым ассистентом на базе ChatGPT. Его презентуют на шоу CES в Лас-Вегасе.

В салоне увеличен сенсорный дисплей Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Golf GTI сохранит 2,0-литровую турбочетверку, но его мощность наверняка увеличат. Кроме того, останутся в линейке бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (110 л. с.) и 1,5 л (130 и 150 л. с.), а также 2,0-литровые турбодизели на 115-200 л. с. Ожидается, что хэтчбек получил новые плагин-гибридные установки с 1,5-литровым двигателем.

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