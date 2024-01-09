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Продажи электромобилей в Украине выросли почти втрое: популярные марки и модели (фото)

Тарас Брязгунов
Фото: carscoops.com | Украинцы купили 37,6 тыс. электромобилей за 2023 год

Продажи электромобилей в Украине продемонстрировали стремительный рост. Самыми популярными являются модели Nissan, Volkswagen, Tesla и Honda.

Спрос на электромобили в Украине продолжает бить рекорды. В 2023 году в нашей стране было продано 37,6 тыс. электрокаров – в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Из этого количества 36,8 тыс. — легковые электромобили, а 770 — коммерческие. Также отмечается, что доля новых электрокаров выросла с 17% до почти 20%.

Самый популярный новый электромобиль — Volkswagen ID.4
Фото: Volkswagen

За декабрь украинцы приобрели 4,6 тыс. электрокаров (4,5 тыс. легковых и 78 коммерческих), что почти в три раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

В сегменте новых электромобилей наибольшим спросом пользуются модели Volkswagen и Honda, а лидером является кроссовер VW ID.4.

Самые популярные новые электромобили в Украине за 2023 год:

  1. Volkswagen ID.4 – 2655 шт.
  2. Dongfeng/Honda M-NV – 559 шт.
  3. Volkswagen ID.6 – 491 шт.
  4. Honda eNS1 – 327 шт.
  5. BYD Song – 189 шт.
Nissan Leaf остается самым популярным электрокаром с пробегом
Фото: Nissan

Самый популярный электромобиль с пробегом – по-прежнему Nissan Leaf. Также популярными являются модели Tesla и Volkswagen.

ТОП-5 популярных б/у электрокаров в Украине за 2023 год:

  1. Nissan Leaf – 5190 шт.
  2. Tesla Model 3 – 3282 шт.
  3. Volkswagen e-Golf – 3273 шт.
  4. Tesla Model Y – 2171 шт.
  5. Volkswagen ID.4 – 1740 шт.

Ранее Фокус сообщал, что на украинском рынке в 2023 году доминировали кроссоверы.

Также мы писали, что в Украине появится электромобиль Ford Mustang Mach-E.