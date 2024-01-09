Простоял 25 лет в гараже: обнаружен суперкар Ferrari 80-х с пробегом менее 1000 км (фото)

Суперкар Ferrari 328 GTS 25 лет хранился в гараже и выглядит как новый. Он оснащен 270-сильным V8 и способен развить 263 км/ч.

В Великобритании найдена капсула времени Ferrari 328 1989 года. Суперкар отлично сохранился, а его пробег составляет всего 959 км. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Суперкар простоял 25 лет в гараже Фото: carscoops.com

Удалось выяснить, что первый владелец решил купить Ferrari 328 GTS в мае 1989 года и проездил на авто всего несколько месяцев. Затем суперкар с пробегом 895 км поставили на гидравлический подъемник в отапливаемом гараже, где он простоял 25 лет.

В 2014 году суперкар Ferrari 328 GTS обнаружили и выкупили. Он хорошо сохранился – кузов и салон выглядят как новые.

Салон Ferrari 328 GTS отлично сохранился Фото: carscoops.com

Автомобиль потребовал обслуживания после длительного простоя – ему заменили рабочие жидкости и амортизаторы, а также отремонтировали тормозную систему. После этого машина проехала всего 64 км, ведь ее решили и дальше хранить.

Суперкар Ferrari 328 выпускали с 1985 по 1989 год и всего выпустили 7412 купе GTB и кабриолетов GTS со съемной крышей.

Авто оснащено 270-сильным V8 Фото: carscoops.com

Модель является модернизированным вариантом Ferrari 308. Она оснащена 3,2-литровым V8 мощностью 270 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч км/ч занимает 6,4 с, а максимальная скорость составляет 263 км/ч.

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