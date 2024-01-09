Новый британский кроссовер станет недорогой альтернативой BMW X4 (фото)
Новый MG Whale — 4,7-метровый купе-кроссовер с оригинальным дизайном и богатым оснащением. Модель получила 231-сильный турбомотор и 8-ступенчатый автомат.
В Саудовской Аравии состоялась мировая премьера MG Whale. Недорогая модель стоимостью от $26 000 станет первым купе-кроссовером британской марки. Подробности авто появились на официальном сайте британского бренда.
Новый MG Whale создан на базе модели Roewe Jing. Кроссовер отличается весьма нестандартным дизайном с высокой оконной линией и аркообразной крышей, как у BMW X4 и X6. У него тоненькие диодные фары и фонари, а безрамочная решетка радиатора напоминает китовый ус (в переводе с английского Whale – кит).
Размеры MG Whale 2024:
- длина – 4702 мм;
- ширина – 1903 мм;
- высота – 1691 мм;
- колесная база – 2765 мм.
Салон MG Whale отделан двухцветной кожей, а "китовую" тему здесь продолжает рычаг КПП в форме плавника. На передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея.
Спортивные передние кресла оснащены электроприводом, а у задних сидений регулируется спинка. Оснащение включает климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, панорамную крышу и камеры кругового обзора.
Кроссовер MG Whale оснащен 2,0-литровым 231-сильным турбомотором и 8-ступенчатой автоматической КПП. Максимальная скорость составляет 210 км/ч.
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