Новый британский кроссовер станет недорогой альтернативой BMW X4 (фото)

Новый MG Whale — 4,7-метровый купе-кроссовер с оригинальным дизайном и богатым оснащением. Модель получила 231-сильный турбомотор и 8-ступенчатый автомат.

В Саудовской Аравии состоялась мировая премьера MG Whale. Недорогая модель стоимостью от $26 000 станет первым купе-кроссовером британской марки. Подробности авто появились на официальном сайте британского бренда.

У кроссовера аркообразная линия крыши Фото: MG

Новый MG Whale создан на базе модели Roewe Jing. Кроссовер отличается весьма нестандартным дизайном с высокой оконной линией и аркообразной крышей, как у BMW X4 и X6. У него тоненькие диодные фары и фонари, а безрамочная решетка радиатора напоминает китовый ус (в переводе с английского Whale – кит).

Кроссовер получил 231-сильный турбомотор Фото: MG

Размеры MG Whale 2024:

длина – 4702 мм;

ширина – 1903 мм;

высота – 1691 мм;

колесная база – 2765 мм.

На передней панели установлены два дисплея Фото: MG

Салон MG Whale отделан двухцветной кожей, а "китовую" тему здесь продолжает рычаг КПП в форме плавника. На передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея.

Спортивные передние кресла оснащены электроприводом, а у задних сидений регулируется спинка. Оснащение включает климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, панорамную крышу и камеры кругового обзора.

Спортивные передние кресла получили электропривод Фото: MG

Кроссовер MG Whale оснащен 2,0-литровым 231-сильным турбомотором и 8-ступенчатой автоматической КПП. Максимальная скорость составляет 210 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что новый хэтчбек MG за 15 000 евро рассекречен до премьеры.

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