Свыше 1000 сил и 2 с до сотни: представлен самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)

Купе-кроссовер Mullen Five RS оснащен силовой установкой мощностью более 1000 л. с. Электромобиль способен развить скорость свыше 320 км/ч.

Электрический кроссовер Mullen Five получил новую спортивную версию RS. Ее представили в Лас-Вегасе на шоу CES, а производство планируют начать в 2025 году. Об этом сообщается на сайте американского автопроизводителя.

На крыше установлено антикрыло

Новый Mullen Five RS оснащен двумя моторами суммарной мощностью свыше 1000 л. с. и 2-ступенчатой КПП. Разгон до 100 км/ч занимает менее 2 с, а максимальная скорость превышает 320 км/ч, то есть это будет самый быстрый кроссовер в мире.

Электрокроссовер получил силовую установку мощностью свыше 1000 сил

У Mullen Five RS спортивная подвеска с изменяемым клиренсом и карбоново-керамические тормозные диски. Тормозной путь со 100 км/ч составляет 33,5 м.

На передней панели установлены три дисплея

Аккумуляторная батарея емкостью 100 кВт∙ч обеспечивает запас хода более 480 км. 800-вольтное электрооборудование позволяет быструю зарядку на 80% за 21 минуту.

Электромобиль Mullen Five – обтекаемый 4,9-метровый купе-кроссовер. Версия RS отличается более агрессивным дизайном передней части, обвесом, антикрылом на крыше и 21-дюймовыми дисками.

В салоне установлены четыре отдельных кресла

Салон Mullen Five RS отделан нубуком, алькантарой и карбоном. На передней панели расположены два больших дисплея и тоненький экран для переднего пассажира.

Мультимедийную систему авто дополнят искусственным интеллектом и функцией распознавания лица. В салоне установлены четыре отдельных кресла.

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