Hyundai показали электрическое летающее такси с вертикальным взлетом и посадкой (видео)

Воздушное такси Hyundai Supernal S-A2 способно передвигаться со скоростью 193 км/ч на высоте 450 м. Летательный аппарат взлетает и садится вертикально.

На выставке CES 2024 в Лас-Вегасе презентовали новый Hyundai Supernal S-A2. Электрическое летающее такси станет серийным в 2028 году. Его подробности раскрыли на официальном сайте Hyundai.

Hyundai S-A2 способен развить 193 км/ч Фото: Hyundai

Летательный аппарат является усовершенствованной версией прототипа Hyundai S-A1, показанного в 2020 году. Его разработкой занимается специально созданное подразделение Supernal.

Кабина рассчитана на пять человек Фото: Hyundai

Первые испытания новинки стартуют в 2025 году. Для воздушного такси планируют построить сеть посадочных площадок в разных городах мира.

Внутри предусмотрены органы управления, но есть и автопилот Фото: Hyundai

Новый Hyundai S-A2 – летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой, оснащенный сразу восемью винтами. Его кабина рассчитана на пять человек, причем сиденья выполнены энергопоглощающими.

Воздушное такси Hyundai получит автопилот, но будут и традиционные органы управления – ручки-джойстики и щиток приборов с двумя дисплеями.

Hyundai Supernal S-A2 способен поддерживать крейсерскую скорость 193 км/ч на высоте 450 м. Летающее такси рассчитано на короткие (25-40 км) полеты. Также сообщается, что оно будет тихим, как посудомоечная машина: уровень звука составит 65 дБ при взлете и 45 дБ в полете.

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