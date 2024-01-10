От создателя "Мивины": в США показали аналоги Suzuki Jimny и Tesla Cybertruck (фото)

VinFast представил две новых электрических модели. В скором времени линейку вьетнамской марки пополнят компактный кроссовер и среднеразмерный пикап.

В Лас-Вегасе на выставке CES 2024 презентовали новые электромобили VinFast. Электрические кроссовер и пикап из Вьетнама станут серийными в 2024 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

VinFast VF3

Новый VinFast VF3 – электрический аналог Suzuki Jimny. Это миниатюрный электрокроссовер длиной 3190 мм, шириной 1679 мм и высотой 1621 мм.

VinFast VF3 достигает всего 3,2 м в длину Фото: carscoops.com

Несмотря на компактные размеры, электромобиль VinFast VF3 является четырехместным, а со сложенными задними сиденьями получается 550-литровый багажник.

Салон VinFast VF3 выдержан в минималистском стиле. Характеристики электрокара не разглашают, но известно, что его запас хода превысит 200 км, а стартовая цена составит около $20 000.

VinFast VF Wild — электрический пикап VinFast VF Wild достигает 5,3 м в длину Двери VinFast VF Wild выполнены распашными Грузовой отсек можно продолжить в салон

VinFast VF Wild Pickup

Новый VinFast VF Wild пока формально считается концепт-каром. Электрический пикап достигает 5,3 м в длину и 2 м в ширину, то есть станет более компактной альтернативой Tesla Cybertruck. У него распашные двери и трансформируемый салон, который можно соединить с грузовым отсеком. Характеристики VinFast VF Wild также держат в секрете.

Напомним, что вьетнамскую компанию VinFast основал Фам Нят Выонг, который в свое время жил в Харькове и создал вермишель быстрого приготовления "Мивина". После продажи этого предприятия он вернулся на родину и построил бизнес-империю.

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