Богатое оснащение и 230 сил: раскрыты подробности европейской Toyota Camry 2024 (фото)
Европейский вариант Toyota Camry 2024 отличается измененным дизайном и расширенной комплектацией. Седан предложат исключительно в гибридной версии.
Новая Toyota Camry 2024 дебютировала в США и уже продается в Китае, а теперь пришло время для европейской версии модели. Она выйдет на рынок в мае, а пока на сайте Motor.es появились подробности модели.
Европейская Toyota Camry 2024 отличается от североамериканской и китайской версий дизайном решетки радиатора. В остальном, это такой же седан с тоненькими диодными фарами и заостренным "носом". Именно в таком виде модель должна появиться и в Украине.
А вот салон Toyota Camry 2024 для Европы – точно такой же, как у американской модели. Автомобиль получил виртуальный щиток приборов и большой 12,3-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система дополнена голосовым управлением и беспроводными Apple CarPlay и Android Auto.
Комплектация Toyota Camry в Европе будет включать бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, навигацию, беспроводную зарядку для смартфонов, акустику JBL с 9 динамиками. Также обязательными будут адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе.
Как и прежде, в ЕС будет доступен только гибрид Toyota Camry. Доработанная силовая установка из 2,5-литровой бензиновой четверки и пары электромоторов развивает 230 л. с.
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