Яркий дизайн и свыше 400 сил: Nissan представил спортивный электрокроссовер (фото)
Специалисты Nismo выполнили тюнинг Nissan Ariya. Электрокроссоверу изменили дизайн, доработали ходовую и увеличили мощность силовой установки.
Электромобиль Nissan Ariya получил спортивную модификацию, разработанную в подразделении Nismo. Кроссовер презентовали на Токийском автосалоне. Об этом сообщается на официальном сайте Nissan.
Новый Nissan Ariya Nismo стал ярче на вид. Электрокроссовер получил аэродинамический обвес с ярко-красными вставками, появились два спойлера сзади и 20-дюймовые литые диски.
В отделке салона использована алькантара с ярко-красными акцентами. Кроме того, установлены спортивные сиденья с логотипами Nismo.
Визуальными изменениями не ограничились – тюнинг Nissan Ariya от Nismo увеличил мощность электрокара. Кроссовер предложат в двух полноприводных версиях:
- Nismo B6 – 362 л. с. и 560 Н∙м, батарея на 66 кВт∙ч, масса 2080 кг;
- Nismo B9 – 429 л. с. и 600 Н∙м, батарея на 91 кВт∙ч, масса 2210 кг.
Кроме того, электрокар получил специальный синтезатор, воссоздающий звук болида "Формулы-Е". Также доработана ходовая Nissan Ariya. В Nismo планируют продолжить работу с электрокарами и в будущем появится целое семейство таких спортивных моделей.
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