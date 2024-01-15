Японский эксклюзив: Toyota выпустила роскошный внедорожный кабриолет (фото)

Роскошный кроссовер Toyota Century SUV стал парадным кабриолетом. У него дорогой кожаный салон и гибридная установка мощностью свыше 400 сил.

У роскошной Toyota Century SUV появилась нестандартная версия. Самый дорогой кроссовер Toyota превратили в роскошный кабриолет. Об этом сообщает сайт Car.Watch.

Парадный кабриолет Toyota Century SUV построили специально для Японской ассоциации сумо. Он стал подарком к ее 100-летию. Стоимость проекта не разглашают, но она заоблачная, ведь даже базовый кроссовер Toyota стоит 170 000 долларов.

Авто стало подарком к 100-летию Японской ассоциации сумо Фото: Toyota

У Toyota Century SUV срезали крышу. И так дорогой салон сделали еще роскошнее – обшили белой кожей и деревом. Оснащение включает электропривод, подогрев и вентиляцию сидений.

Силовая установка осталась прежней. Напомним, 5,2-метровый кроссовер Toyota Century SUV оснащают 3,5-литровым бензиновым V6 и парой электромоторов суммарной мощностью 406 л. с.

Кабриолет получит 406-сильную гибридную установку Фото: Toyota

Пока кабриолет Toyota Century SUV останется в единственном экземпляре, хотя не исключено, что позже выпустят еще несколько подобных авто. Дело в том, что парадные кабриолеты на базе седана Century уже строили для императора Японии.

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