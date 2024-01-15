Volkswagen прекратит выпуск своей самой оригинальной модели: известна причина

Volkswagen T-Roc Cabriolet – самый популярный кабриолет в Европе на данный момент. Тем не менее, его производство вскоре прекратят.

Volkswagen отказывается от нестандартной модели T-Roc Cabriolet. Об этом на выставке CES 2024 сообщил член совета директоров Volkswagen Кай Грюнитц изданию Automotive News Europe.

Кроссовер-кабриолет Volkswagen T-Roc Cabriolet останется на конвейере еще примерно на год (до конца своего жизненного цикла), однако следующее его поколение не планируется. Новый Volkswagen T-Roc второй генерации появится в 2025 году и будет доступен исключительно с металлической крышей.

Оригинальный кроссовер оснащен мягкой складывающейся крышей Фото: Volkswagen

Основной причиной отказа от модели является низкий спрос на нее. Когда Volkswagen T-Roc Cabriolet появился в 2019 году, то планировали выпускать по 20 000 авто в год. Однако в реальности продажи оказались существенно ниже: так в январе-июле 2023 года купили 8743 авто.

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Парадокс, но при этом модель стала самым популярным кабриолетом в Европе, обогнав Mazda MX-5. Впрочем, этот факт не повлиял на решение руководства Volkswagen. К слову, ранее прекратили выпуск аналогичных моделей Nissan Murano CrossCabriolet и Range Rover Evoque Convertible.

Модель является самым популярным кабриолетом в Европе Фото: Volkswagen

Напомним, что кроссовер Volkswagen T-Roc Cabriolet оснащен тканевой крышей, которая складывается с помощью электропривода за 30 секунд. Модель комплектуют бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.).

К слову, недавно свой внедорожный кабриолет представила Toyota, причем он создан на базе самого дорогого кроссовера японской марки.

Также Фокус писал, что Volkswagen готовит доступный электромобиль за 20 000 евро.