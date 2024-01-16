Новый конкурент Audi Q5 от General Motors рассекречен до презентации (фото)

Новый Cadillac XT5 2024 подрос в размерах и стал сдержаннее на вид. Кроссовер со старта предложат с двухлитровым 230-сильным турбомотором.

Опубликованы первые фото Cadillac XT5 второго поколения. Премиальный кроссовер должны представить в первой половине нынешнего года. Подробности новинки появились на сайте Carscoops.

Новый Cadillac XT5 2024 рассекретили в Китае, ведь там кроссовер выпускают наряду с США. Автомобиль по-прежнему использует платформу С1ХХ, но подрос в размерах.

Кроссовер дебютирует с 230-сильным турбомотором Фото: carscoops.com

Габариты Cadillac XT5 2024:

длина — 4888 мм;

ширина — 1957 мм;

высота — 1694 мм;

колесная база — 2863 мм.

Кроссовер Cadillac XT5 сохраняет граненый дизайн, однако его капот стал длиннее, оконная линия – ниже, а задние стойки – тоньше. Широкая решетка радиатора сочетается с узкими диодными фарами. Г-образные фонари соединены хромированным молдингом.

Салон Cadillac XT5 2024 не показали, но частично раскрыли характеристики авто. Кроссовер получит 2,0-литровый турбомотор мощностью 230 л. с. и 9-ступенчатую автоматическую КПП.

В линейке останутся версии с передним и полным приводом. А вот 3,6-литрового V6, скорее всего, больше не будет.

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