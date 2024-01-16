Новый конкурент Audi Q5 от General Motors рассекречен до презентации (фото)
Новый Cadillac XT5 2024 подрос в размерах и стал сдержаннее на вид. Кроссовер со старта предложат с двухлитровым 230-сильным турбомотором.
Опубликованы первые фото Cadillac XT5 второго поколения. Премиальный кроссовер должны представить в первой половине нынешнего года. Подробности новинки появились на сайте Carscoops.
Новый Cadillac XT5 2024 рассекретили в Китае, ведь там кроссовер выпускают наряду с США. Автомобиль по-прежнему использует платформу С1ХХ, но подрос в размерах.
Габариты Cadillac XT5 2024:
- длина — 4888 мм;
- ширина — 1957 мм;
- высота — 1694 мм;
- колесная база — 2863 мм.
Кроссовер Cadillac XT5 сохраняет граненый дизайн, однако его капот стал длиннее, оконная линия – ниже, а задние стойки – тоньше. Широкая решетка радиатора сочетается с узкими диодными фарами. Г-образные фонари соединены хромированным молдингом.
Салон Cadillac XT5 2024 не показали, но частично раскрыли характеристики авто. Кроссовер получит 2,0-литровый турбомотор мощностью 230 л. с. и 9-ступенчатую автоматическую КПП.
В линейке останутся версии с передним и полным приводом. А вот 3,6-литрового V6, скорее всего, больше не будет.
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