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Авто

Новый конкурент Audi Q5 от General Motors рассекречен до презентации (фото)

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Фото: carscoops.com | Дизайн Cadillac XT5 стал солиднее

Новый Cadillac XT5 2024 подрос в размерах и стал сдержаннее на вид. Кроссовер со старта предложат с двухлитровым 230-сильным турбомотором.

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Опубликованы первые фото Cadillac XT5 второго поколения. Премиальный кроссовер должны представить в первой половине нынешнего года. Подробности новинки появились на сайте Carscoops.

Новый Cadillac XT5 2024 рассекретили в Китае, ведь там кроссовер выпускают наряду с США. Автомобиль по-прежнему использует платформу С1ХХ, но подрос в размерах.

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Кроссовер дебютирует с 230-сильным турбомотором
Фото: carscoops.com

Габариты Cadillac XT5 2024:

  • длина — 4888 мм;
  • ширина — 1957 мм;
  • высота — 1694 мм;
  • колесная база — 2863 мм.

Кроссовер Cadillac XT5 сохраняет граненый дизайн, однако его капот стал длиннее, оконная линия – ниже, а задние стойки – тоньше. Широкая решетка радиатора сочетается с узкими диодными фарами. Г-образные фонари соединены хромированным молдингом.

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Салон Cadillac XT5 2024 не показали, но частично раскрыли характеристики авто. Кроссовер получит 2,0-литровый турбомотор мощностью 230 л. с. и 9-ступенчатую автоматическую КПП.

В линейке останутся версии с передним и полным приводом. А вот 3,6-литрового V6, скорее всего, больше не будет.

Ранее Фокус рассказывал, что General Motors показали недорогой электрокроссовер за $14 000.

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