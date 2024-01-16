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Авто

Новий конкурент Audi Q5 від General Motors розсекречений до презентації (фото)

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Фото: carscoops.com | Дизайн Cadillac XT5 став соліднішим

Новий Cadillac XT5 2024 підріс у розмірах і став стриманішим на вигляд. Кросовер зі старту запропонують із дволітровим 230-сильним турбомотором.

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Опубліковано перші фото Cadillac XT5 другого покоління. Преміальний кросовер мають представити в першій половині нинішнього року. Подробиці новинки з'явилися на сайті Carscoops.

Новий Cadillac XT5 2024 розсекретили в Китаї, адже там кросовер випускають поряд зі США. Автомобіль, як і раніше, використовує платформу С1ХХ, але підріс у розмірах.

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Кросовер дебютує з 230-сильним турбомотором
Фото: carscoops.com

Габарити Cadillac XT5 2024:

  • довжина — 4888 мм;
  • ширина — 1957 мм;
  • висота — 1694 мм;
  • колісна база — 2863 мм.

Кросовер Cadillac XT5 зберігає гранований дизайн, проте його капот став довшим, віконна лінія — нижчою, а задні стійки — тоншими. Широка решітка радіатора поєднується з вузькими діодними фарами. Г-подібні ліхтарі з'єднані хромованим молдингом.

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Салон Cadillac XT5 2024 не показали, але частково розкрили характеристики авто. Кросовер отримає 2,0-літровий турбомотор потужністю 230 к. с. і 9-ступінчасту автоматичну КПП.

У лінійці залишаться версії з переднім і повним приводом. А ось 3,6-літрового V6, найімовірніше, більше не буде.

Раніше Фокус розповідав, що General Motors показали недорогий електрокросовер за $14 000.

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