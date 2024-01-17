Nissan создал идеальный кроссовер для украинских зим (фото, видео)

Новый Nissan X-Trail Mountain Rescue поставили на гусеницы, что существенно улучшило его проходимость. Кроссовер получил лебедку, дополнительную оптику и багажник на крыше.

Кроссовер Nissan X-Trail получил нестандартную версию Mountain Rescue. Его превратили в гусеничный вездеход. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Клиренс кроссовера вырос до 440 мм Фото: Nissan

Вместо колес новый Nissan X-Trail Mountain Rescue получил четыре отдельных гусеницы. Они потребовали установки расширителей колесных арок. Клиренс кроссовера увеличили на 230 мм – до 440 мм. Передний бампер усилили для установки лебедки.

На крыше появился багажник для снаряжения Фото: Nissan

Необычный тюнинг Nissan X-Trail выполнили для горных спасателей. Именно поэтому на его крыше появился багажник с лопатами, лыжами и эвакуационными ношами. Кроме того, автомобиль оснастили проблесковыми маячками и дополнительной светотехникой, а в салоне убрали задние сиденья, чтобы можно было перевозить травмированных на носилках.

Кроссовер Nissan X-Trail Mountain Rescue оснащен электрифицированной системой полного привода e-4ORCE. Гибридная установка на 213 сил состоит из пары электромоторов и 1,5-литрового бензинового двигателя-генератора.

В салоне есть место для носилок Фото: Nissan

Новый Nissan X-Trail Mountain Rescue планируют использовать в мероприятиях по пропаганде безопасной езды на горных лыжах и сноубордах, которые пройдут на нескольких курортах.

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