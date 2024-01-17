Недорогая роскошь: презентован сверхмощный семейный кроссовер от Geely и Volvo (фото)

Новый Lynk & Co 09 EM-P — пятиметровый премиальный кроссовер с тремя рядами сидений и богатой комплектацией. Авто оснастили 555-сильной гибридной установкой.

В Китае представили новый Lynk & Co 09 EM-P. Флагманский кроссовер от премиального подразделения Geely прошел модернизацию и уже поступил в продажу на родине по цене от 307 800 до 347 800 юаней ($42 800 – 48 300). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Обновленная модель практически не изменилась внешне и узнается по измененной решетке радиатора. Как известно, кроссовер Lynk & Co 09 построен на платформе Volvo XC90, однако крупнее собрата.

Кроссовер получил 555-сильную гибридную установку Фото: Geely

Размеры Lynk & Co 09 EM-P:

длина – 5042 мм;

ширина – 1977 мм;

высота – 1780 мм;

колесная база – 2984 мм.

В салоне появился 15,4-дюймовый тачскрин Фото: Geely

Салон Lynk & Co 09 претерпел более существенные изменения. Большой кроссовер получил увеличенный 15,4-дюймовый тачскрин, позволивший отказаться от кнопок климата. Отдельный экран появился и у переднего пассажира, причем он установлен в солнцезащитном козырьке.

В солнцезащитном козырьке переднего пассажира появился дисплей Фото: Geely

Китайский кроссовер предложен в версиях на 6 и 7 мест, причем кресла первых двух рядов получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. Оснащение богатое для авто этой ценовой категории: кожаный салон, трехзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, парковочный автопилот, система полуавтономного вождения.

Новый Lynk & Co 09 EM-P дебютировал в топовой плагин-гибридной версии. Отдачу силовой установки от Volvo увеличили: 2,0-литровая турбочетверка и три электромотора суммарно развивают 555 л. с. и 844 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает менее 6 с.

Кроссовер доступен в версиях на 6 и 7 мест Фото: Geely

Гибриду увеличили аккумуляторную батарею, и теперь он может проехать 160 км на электротяге. Полного бака бензина хватает еще на 940 км.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве появился мощный и недорогой электрокроссовер от Geely и Volvo.

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