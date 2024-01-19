Сделано в Украине: тест-драйв кроссовера Skoda Karoq

Skoda Karoq — компактный кроссовер с упором на практичность. Фокус оценил качество украинской сборки и изучил интересные изюминки авто.

Даже во время войны украинская автопромышленность продолжает свою работу. В нашей стране продолжают выпускать легковые автомобили. Одна из моделей украинской сборки — кроссовер Skoda Karoq, побывавший на тесте Фокуса.

Skoda Karoq собирают на предприятии "Еврокар" в Закарпатской области. С 2022 года на украинском рынке представлена обновленная модель. Название кроссовера позаимствовано из алеутского языка и буквально переводится как "автомобиль-стрела".

Обновленная модель узнается по увеличенной решетке радиатора и новым фарам Фото: Тарас Брязгунов

Сдержанный и солидный – дизайн Skoda Karoq

Внешность Skoda Karoq выдержана в традиционном граненом стиле чешской марки. Смотрится он сдержанно — никакого авангарда. Боковины и дверь багажника авто выполнены рельефными, а колесные арки расширены. Заднее стекло прикрыто небольшим спойлером.

Обновленная модель узнается по увеличенной решетке радиатора и измененным фарам. Примечательно, что недорогой модели доступна адаптивная матричная оптика — она отлично осветляет дорогу. Сзади освеженный Skoda Karoq выдают новые тоненькие фонари.

Skoda Karoq довольно компактный, по меркам своего класса Фото: Тарас Брязгунов

Модель построена на модульной платформе MQB и относится к кроссоверам С-класса, но довольно компактная.

Размеры Skoda Karoq 2024

длина – 4382 мм;

ширина – 1841 мм;

высота – 1605 мм;

колесная база – 2638 мм.

Тоненькие фонари выдают обновленную модель Фото: Тарас Брязгунов

Продуманный и практичный — салон Skoda Karoq

Заглянем в салон. При открытии двери на асфальт проецируется надпись Skoda. Лаконичный стиль господствует и внутри — преобладают строгие прямые линии. Отделка щедро разбавлена глянцевыми черными деталями, а сиденья обшиты кожей и алькантарой. Атмосферная диодная подсветка может менять цвет.

Пластик в отделке преимущественно мягкий. К качеству сборки вопросов нет — детали хорошо подогнаны и скрипы при езде не беспокоят.

Обновленный кроссовер Skoda Karoq получил двухспицевый руль с удобными наплывами на ободе в районе хвата рук. Помимо традиционных кнопок на нем расположены удобные колесика-переключатели.

В салоне преобладают строгие прямые линии Фото: Тарас Брязгунов

У 12,3-дюймовой виртуальной панели приборов меняются графика и конфигурация. На него можно вывести, например, карту навигации.

На широкой центральной панели установлен 8,0-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система работает быстро, а ее меню продуманное и понятное. Естественно, предусмотрены беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Переключатели климата рационально упорядочены, крупные и удобные в пользовании на ощупь. Ниже находится ниша с беспроводной зарядкой для смартфона и парой разъемов USB-C.

У виртуальной панели приборов можно менять конфигурацию Фото: Тарас Брязгунов Цвет графики меняется, в зависимости от выбранного режима езды Фото: Тарас Брязгунов

В интерьере Skoda Karoq хватает отделений для мелочи. Перчаточный ящик средних размеров, а еще есть дополнительные отсеки сверху передней панели и слева от руля. Также следует отметить немаленький бокс в подлокотнике со съемными подстаканниками. Карманы в дверях дополнены резинками для фиксации поклажи.

Не обошлось и без традиционных фишек и смарт-решений, которые в Skoda называют Simply Clever ("просто умные"). К примеру, в бардачке есть крепление для ручки или карандаша, а на лобовом стекле — клипса для документов. В водительской двери спрятан зонт, а в лючке бензобака — скребок для льда.

В перчаточном ящике предусмотрено крепление для ручки Сверху на передней панели предусмотрен небольшой отсек Карманы в дверях дополнены резинками для фиксации поклажи Подстаканнники Skoda Karoq выполнены съемными Бокс в подлокотнике довольно большой На лобовом стекле предусмотрено крепление для документов На втором ряду есть отдельные воздуховоды

Компактный, но вместительный

Садимся за руль. Удобное положение находится быстро — диапазон регулировок рулевой колонки и водительского кресла очень широкий.

Передние сиденья упругие и обладают отличной боковой поддержкой. Они обогреваются во всех Skoda Karoq 2024, а на тестовом авто добавлены подогрев руля и электропривод кресел.

Высокая посадка и тоненькие стойки крыши обеспечивают хорошую обзорность во всех направлениях. К габаритам автомобиля привыкаешь очень быстро.

Передние сиденья Skoda Karoq упругие и хорошо удерживают спину Фото: Тарас Брязгунов На втором ряду достаточно просторно Фото: Тарас Брязгунов

На втором ряду достаточное (по меркам компактных кроссоверов) место для ног, да и над головой запас приличный. Двоим сзади комфортнее, так как сидящий по центру пассажир будет несколько стеснен из-за высокого тоннеля. Сзади нет USB-разъемов, но предусмотрены 12-вольтная розетка и отдельные дефлекторы обдува.

Багажник Skoda Karoq довольно большой для размеров авто — 521 л. Его проем широкий, а погрузочная высота небольшая. Задние сиденья можно сложить как из салона, так и из багажника: в этом случае получается 1630-литровый отсек. Есть и люк для длинномеров в подлокотнике.

Багажник продуман — внутри предусмотрены крючки и реешки для фиксации багажа, а также ниши для мелкой поклажи. Под полом — запаска-докатка. Пятая дверь в тестовом авто оснащена электроприводом с сенсором открытия.

Объем багажника Skoda Karoq — 521 л Со сложенными задними сиденьями получается 1630-литровый отсек Под полом спрятана докатка

Самое необходимое – комплектация Skoda Karoq

Кроссовер Skoda Karoq в Украине предложен в двух вариантах оснащения. Начальная версия Ambition получила двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и света, парктроник.

Вариант Style добавляет бесключевой доступ, 17-дюймовые диски и камеру заднего вида (с хорошим качеством картинки). У всех Karoq по 7 подушек безопасности, предусмотрены системы автоматического торможения и контроля усталости водителя. Конечно, в этом классе есть и богаче оснащенные модели, хотя, в принципе, самое необходимое у Skoda Karoq есть.

1,4-литровый 150-сильный турбомотор тяговит в среднем диапазоне оборотов Фото: Тарас Брязгунов

Бодрый и тяговитый — двигатель Skoda Karoq

На украинском предприятии собирают новый Skoda Karoq 2024 в двух 150-сильных модификациях — 1,4-литровой бензиновой и 2,0-литровой дизельной. В Европе палитра модели двигателей шире.

На тест была предоставлена бензиновая версия. Турбочетверка порадует бодрым характером и неплохой тягой в среднем диапазоне оборотов. Максимальный крутящий момент в 250 Н∙м доступен при 1500-3500 об/мин и лучше всего мотор проявляет себя после 2000 об/мин. Он негромкий даже на высоких оборотах, а 8-ступенчатый автомат работает плавно.

В крышке лючка бензобака спрятан скребок для льда Фото: Тарас Брязгунов

Динамику Skoda Karoq можно охарактеризовать как достаточную Спринт до 100 км/ч занимает 9,2 с, да и обгон на трассе осуществляется легко и непринужденно. Максимальная скорость составляет 201 км/ч.

Заявленный расход топлива составляет 8 л/100 км в городском цикле и 5,6 л/100 км — в загородном. Экономить помогает система глушения мотора при остановках. У нас получилось около 9 л на 100 км при городской езде и 10 л на 100 км — в заторах.

Управляемость Skoda Karoq

Кроссовер Skoda Karoq — преимущественно городской житель. У него невысокий клиренс в 172 мм, а полный привод предложен только в дизельной версии.

У Skoda Karoq точный руль и упругая подвеска Фото: Тарас Брязгунов

Конечно, на грунтовку на кроссовере выехать можно, но лучше всего он проявляет себя именно на асфальте. Skoda Karoq послушно маневрирует и практически не демонстрирует недостаточной поворачиваемости. Его руль точный и достаточно информативный.

Подвеска Skoda Karoq весьма упругая и некоторые выбоины ощутимы (особенно с опционными 18-дюймовыми дисками). Но зато благодаря таким настройкам кроссовер на удивление мало кренится в поворотах. Кроме того, стоит отметить очень неплохую шумоизоляцию: при езде по трассе в салоне тихо и только после 110 км/ч проявляется шум шин.

Кроссовер мало кренится в виражах Фото: Тарас Брязгунов

Цена Skoda Karoq

Новый Skoda Karoq в Украине стоит от 1 150 280 гривен. 1,4-литровая модель в комплектации Style обойдется в 1 194 717 гривен. В этом сегменте есть как более доступные модели, так и авто подороже.

Вердикт Фокуса

Skoda Karoq – выбор прагматичного автомобилиста. Кроссовер практичный, с продуманным салоном и довольно большим багажником. Он неплох в управлении и хорошо подходит для города. Автомобиль украинского производства качественно собран. В то же время, хотелось бы более широкой палитры версий модели.

Матричные фары отлично осветливают дорогу Фото: Тарас Брязгунов При открытии дверей на землю проецируется надпись Skoda Фото: Тарас Брязгунов

Плюсы Skoda Karoq:

продуманный салон с множеством отсеков для мелочи;

большой багажник;

Минусы Skoda Karoq:

не очень богатое оснащение;

небольшой выбор версий модели.

Технические характеристики Skoda Karoq