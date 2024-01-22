В Китае представлен недорогой электромобиль за $8300 с запасом хода свыше 300 км (фото)

Компактный городской хэтчбек Yue 01 получил 48-сильный мотор и способен развить 100 км/ч. Со старта доступны версии с запасом хода до 335 км.

Молодая китайская компания Electric House представила новую модель — бюджетный электромобиль Yue 01. Он поступает в продажу по цене от 59 800 до 79 800 юаней ($8300 – 11 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Хэтчбек способен проехать до 335 км без подзарядки Фото: CarNewsChina

Новый Yue 01 – компактный городской хэтчбек А-класса. У него оригинальные треугольные фары и рельефные боковины, а фонари растянуты на всю ширину кузова. Стандартными являются 15-дюймовые диски.

На центральной панели установлен портретный тачскрин Фото: CarNewsChina

Габариты Yue 01:

длина – 3750 мм;

ширина – 1655 мм;

высота – 1550 мм;

колесная база – 2415 мм.

В салоне установлены виртуальная панель приборов и 10,1-дюймовый тачскрин портретного формата, а количество кнопок сведено к минимуму. Спереди установлены ковшеобразные сиденья, а оснащение включает беспроводную зарядку смартфонов.

Электрокар получил ковшеобразные кресла Фото: CarNewsChina

Китайский электромобиль Yue 01 оснащен 48-сильным мотором и способен развить 100 км/ч. На выбор предложены батареи емкостью 24 и 32,5 кВт∙ч: запас хода составляет 251 и 335 км, соответственно. Позже появится более дорогая версия, способная проехать 408 км. Зарядка батареи на 80% в быстром режиме занимает 30 минут.

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