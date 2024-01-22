В Китае представлен недорогой электромобиль за $8300 с запасом хода свыше 300 км (фото)
Компактный городской хэтчбек Yue 01 получил 48-сильный мотор и способен развить 100 км/ч. Со старта доступны версии с запасом хода до 335 км.
Молодая китайская компания Electric House представила новую модель — бюджетный электромобиль Yue 01. Он поступает в продажу по цене от 59 800 до 79 800 юаней ($8300 – 11 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Yue 01 – компактный городской хэтчбек А-класса. У него оригинальные треугольные фары и рельефные боковины, а фонари растянуты на всю ширину кузова. Стандартными являются 15-дюймовые диски.
Габариты Yue 01:
- длина – 3750 мм;
- ширина – 1655 мм;
- высота – 1550 мм;
- колесная база – 2415 мм.
В салоне установлены виртуальная панель приборов и 10,1-дюймовый тачскрин портретного формата, а количество кнопок сведено к минимуму. Спереди установлены ковшеобразные сиденья, а оснащение включает беспроводную зарядку смартфонов.
Китайский электромобиль Yue 01 оснащен 48-сильным мотором и способен развить 100 км/ч. На выбор предложены батареи емкостью 24 и 32,5 кВт∙ч: запас хода составляет 251 и 335 км, соответственно. Позже появится более дорогая версия, способная проехать 408 км. Зарядка батареи на 80% в быстром режиме занимает 30 минут.
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