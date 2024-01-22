В Китае выпустили недорогой электромобиль с дверями как у Lamborghini (фото)

Электромобиль Dongfeng eπ007 — обтекаемое пятидверное купе с поднимающимися вверх дверями. Авто предложено в версиях мощностью от 218 до 544 л. с.

Новый Dongfeng eπ 007 вышел на рынок. Оригинальный электрический седан в Китае стоит от 159 000 юаней ($22 100). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

У авто проработана аэродинамика Фото: Dongfeng

Электромобиль Dongfeng eπ 007 – обтекаемый лифтбек-купе с покатой крышей и выраженным "носом". У него тоненькие диодные фары и выдвижное антикрыло на крышке багажника.

Аэродинамика Dongfeng eπ 007 хорошо проработана: коэффициент лобового сопротивления равен 0,209. Однако самой оригинальной чертой электрокара являются поднимающиеся вверх передние двери – как у Lamborghini.

Сзади установлено выдвижное антикрыло Фото: Dongfeng

Размеры Dongfeng eπ 007:

длина — 4880 мм;

ширина — 1895 мм;

высота — 1460 мм;

колесная база — 2915 мм.

В салоне установлены виртуальный щиток приборов и мультимедиа с 15,6-дюймовым тачскрином и функцией распознавания лица. Комплектация Dongfeng eπ 007 весьма богатая: в базовой версии есть парковочный автопилот, система полуавтономного вождения, распылитель духов, акустика с 20 динамиками, электропривод и массаж сидений.

На центральной панели установлен большой тачскрин Фото: Dongfeng

Новый Dongfeng eπ 007 предложат в четырех разных модификациях, из которых три – чисто электрические.

задний привод, 218 л. с., 6,8 с до 100 км/ч, батарея на 56,8 кВт∙ч, запас хода 530 км;

задний привод, 272 л. с., 5,8 с до 100 км/ч, батарея на 70,2 кВт∙ч, запас хода 620 км;

полный привод, 544 л. с., 3,9 с до 100 км/ч, батарея на 70,2 кВт∙ч, запас хода 540 км.

Передние сиденья получили электропривод и массаж Фото: Dongfeng

Четвертый вариант 218-сильный и дополнен 1,5-литровым бензиновым генератором. Он стартует до 100 км/ч за 7,2 с, а небольшая батарея на 28,4 кВт∙ч позволяет проехать 200 км в электрическом режиме. Еще на 1000 км хватит бензина.

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