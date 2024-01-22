Немецкое качество: роскошный Mercedes 50-х завелся после 10 лет простоя в подвале (видео)

Mercedes 300D — роскошный предок седана S-Class, выпущенный небольшим тиражом. Огромный седан оснащен 180-сильной инжекторной шестеркой.

В США оживили редчайший Mercedes-Benz 300D 1957 года. Роскошный седан обнаружили заброшенным в подвале заводского цеха. Ему посвятили видео на Youtube-канале WD-Detailing.

Автомобиль отмыли и почистили Фото: скриншот / YouTube

Удалось установить, что этот Mercedes 300D простоял без движения минимум 10 лет. Когда его отчистили и отмыли, то оказалось, что автомобиль весьма неплохо сохранился. Его кузов не ржавый, да и отделка салона в приемлемом состоянии, хоть и местами потрескалась.

В салоне местами потрескалась отделка Фото: скриншот / YouTube

Мало того, двигатель Mercedes-Benz 300D без проблем завелся. Реставрация автомобиля не будет сложной.

Mercedes-Benz 300D – редкая и ценная модель, ведь с 1957 по 1962 год выпущено только 3077 таких авто. По сути, это предок современного S-Class. Седан называли Adenauer Mercedes, ведь им пользовался канцлер ФРГ Конрад Аденауэр.

Огромный 5,2-метровый седан был одним из самых роскошных автомобилей своего времени и соперничал с Rolls-Royce. Под капотом установлена 3,0-литровая 180-сильная шестерка с непосредственным впрыском топлива – дефорсированный двигатель суперкара Mercedes 300SL Gullwing. В паре с ним работает 3-ступенчатый автомат.

Ранее Фокус рассказывал про редчайший Mercedes W124 AMG, который оценили в $200 000.

Также мы писали про самый роскошный Mercedes Sprinter.