Раскрыты подробности новой Honda Civic 2025 (фото)

Новая Honda Civic станет выразительнее на вид и получит более современную мультимедийную систему. Модель предложат в бензиновых и гибридных версиях.

Опубликованы первые официальные фото Honda Civic 2025. Массовая модель С-класса пройдет плановый фейслифтинг и будет презентована в конце лета. Об этом сообщает сайт Top Gear.

Новая Honda Civic не слишком изменилась внешне, но стала агрессивнее и выразительнее на вид. На фото у седана новая решетка радиатора и более массивный передний бампер с увеличенным воздухозаборником. Также установлены новые тонированные фонари и колесные диски свежего дизайна.

Фонари Honda Civic стали тонированными Фото: Honda

Салон Honda Civic 2025 не показали, но известно, что автомобиль получит новую мультимедийную систему от старшей модели Accord с увеличенным сенсорным дисплеем.

Ожидается, что новая Honda Civic сохранит двигатели нынешней модели. Авто продолжат оснащать 1,5-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 180 и 200 л. с., а также 212-сильной гибридной установкой. На фото попал именно гибрид. Заряженная Honda Civic Type R останется в линейке, но будет обновлена отдельно.

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