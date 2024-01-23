В Украине появился новейший суперкар Aston Martin с двигателем Mercedes (фото)
Суперкар Aston Martin DB12 оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо на 680 сил. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 325 км/ч.
На украинский рынок вышел новый Aston Martin DB12. Первый суперкар уже привезли нашу страну – его сфотографировали в автосалоне под Киевом. Об этом сообщает ТопЖир.
Новый Aston Martin DB12 стоит не менее 300 000 долларов. Четырехместное купе является основательно модернизированной версией модели DB11, что заметно при взгляде на авто в профиль — авто сохраняет элегантный вытянутый силуэт предшественника.
Узнать суперкар Aston Martin DB12 можно по новым каплевидным фарам, измененным фонарям и увеличенной решетке радиатора. Кроме того, у авто полностью новый салон: заменены руль, передняя панель и центральная консоль, а также появился новый виртуальный щиток приборов.
В отличие от предшественника, новый Aston Martin DB12 не оснащают двигателем V12. Он доступен только с 4,0-литровым V8 твин-турбо производства Mercedes-AMG.
Отдачу восьмерки увеличили до 680 л. с. и 800 Нм, а в паре с ней работает 8-ступенчатый автомат. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость составляет 325 км/ч. Кроме того, у авто перенастроена подвеска и установлены увеличенные тормоза.
К слову, недавно в нашу страну привезли коллекционные суперкары Aston Martin 2000-х без пробега.
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