General Motors представили недорогого конкурента Toyota RAV4 с большим багажником (видео)
Кроссовер Chevrolet Equinox стал выразительнее на вид и современнее внутри. Модель дебютировала с 1,5-литровым 175-сильным турбомотором.
В США презентовали новый Chevrolet Equinox четвертого поколения. С появлением одноименного электромобиля бензиновый кроссовер не исчез, а будет выпускаться параллельно, причем как отдельная модель. Ее подробности раскрыли на официальном сайте концерна General Motors.
Кроссовер Chevrolet Equinox поступит в продажу с лета и изначально будет предложен на ринках Северной Америки и Китая. Стартовая цена автомобиля составит менее 30 000 долларов, а его основными конкурентами станут Toyota RAV4, Ford Escape/Kuga, Hyundai Tucson и Kia Sportage.
Дизайн Chevrolet Equinox 2024
Новый Chevrolet Equinox 2024 стал гораздо ярче и выразительнее на вид. В его дизайне теперь преобладают грани, капот стал выше, а колесные арки расширили. Огромная решетка радиатора сочетается с "двухэтажными" диодными фарами. Стойки крыши напоминают акульи плавники — это "фишка" многих современных кроссоверов Chevrolet.
В линейке есть две интересные специальные версии модели: внедорожная Activ и спортивная RS. Они отличаются решеткой радиатора, отделкой, обвесом и декором. К тому же, новый Chevrolet Equinox Activ получил 17-дюймовые внедорожные шины, а в RS установлена 19-дюймовая резина с более низким профилем.
Кроссовер Chevrolet сохранил платформу модели прошлого поколения. По длине он сопоставим с предшественником, но стал шире и выше.
Размеры Chevrolet Equinox 2024:
- длина – 4653 мм;
- ширина – 1902 мм;
- высота – 1667 мм;
- колесная база – 2730 мм.
Салон и комплектация Chevrolet Equinox 2024
В интерьере улучшена отделка, а селектор КПП перенесен на рулевую колонку. На передней панели теперь установлены два 11-дюймовых дисплея – виртуальный щиток приборов и тачскрин новой мультимедиа на базе Google.
Центральная консоль выполнена "двухэтажной" и прячет нишу для поклажи. Новый Chevrolet Equinox стал просторнее внутри, а объем его багажника вырос до 845-1800 л (если мерять под потолок и с отсеком под полом).
Базовая комплектация Chevrolet Equinox 2024 расширена и включает камеру заднего вида, парктроник, подогрев передних сидений и руля, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе. В более дорогих версиях теперь есть беспроводная зарядка смартфонов, вентиляция передних и подогрев задних кресел.
Новый Chevrolet Equinox, характеристики
Двигатели Chevrolet Equinox 2024 остались прежними, но доработаны. Поначалу модель будет доступна только с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 175 л. с. и 275 Н∙м. Максимальная скорость составляет 190 км/ч. Переднеприводная версия оснащена вариатором, а полноприводная – 8-ступенчатым автоматической КПП. В последнем случае также предусмотрен набор режимов для разных типов дорожного покрытия.
Позже в отдельных странах и только для модификации RS должны предложить еще и 2,0-литровый 231-сильный турбомотор. С ним кроссовер способен развить 210 км/ч.
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