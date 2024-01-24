Новый семейный электромобиль BMW показали на первых фото

Новый BMW 5 Series Touring станет крупнее и просторнее внутри. Универсал предложат в бензиновых, дизельных, гибридных и электрических версиях.

Линейку BMW 5 Series 2024 вскоре расширит универсал Touring. Его должны представить в феврале на автошоу в Женеве, но уже рассекретили. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Как и седан BMW 5 Series G60, универсал отличается граненым дизайном. Его задние стойки крыши наклонены на большой угол, а заднее стекло сверху прикрыто небольшой спойлером.

На фото попала электрическая версия i5 Фото: carscoops.com

Новый BMW 5 Series Touring станет крупнее – его длина превысит 5 метров. Это позволит увеличить внутреннее пространство и объем багажника. На передней панели появится широкий изогнутый дисплей.

Универсал BMW сфотографировали в электрическом исполнении i5. Он будет доступен в версиях на 340 и 600 л. с. Кроме того, в линейке ожидаются бензиновые и дизельные модификации мощностью от 190 до 380 л. с., а также подзаряжаемые гибриды на 299-573 л. с.

Универсал BMW 5 Series станет крупнее Фото: Motor1.com

А еще анонсирован спортивный универсал BMW M5 Touring. Его оснастят 4,4-литровым V8 твин-турбо и электромотором суммарной мощностью не менее 700 сил.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве заметили редчайший спортивный BMW 2000-х.

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