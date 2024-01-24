Самый редкий спорткар BMW 70-х ушел с молотка по цене свыше $100 000 (фото)

Выпущено лишь 183 BMW 6 Series в исполнении Alpina B7 Turbo. Спорткар оснащен 300-сильной турбошестеркой и способен развить 250 км/ч.

В США на аукционе Bring a Trailer продали BMW 6 Series 1978 года. За старое купе с пробегом 185 тыс. км отдали 103 000 долларов – как за новый BMW M3. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

Спорткар получил спойлер и 16-дюймовіе диски Фото: Bring a Trailer

BMW 6 Series относится к дешевой классике, однако редкие заряженные версии модели порой бывают очень дорогими. Особенно ценятся раритетные купе, доработанные специалистами Alpina.

Конкретно этот BMW является самым первым из 183 выпущенных Alpina B7 Turbo. Автомобиль был демонстрационным его показывали на автошоу и фотографировали для журналов.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Bring a Trailer

Alpina B7 Turbo оснастили 3,0-литровой 300-сильной турбошестеркой и 5-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. Также доработаны подвеска и тормоза BMW.

Под капотом установлена 300-сильная турбошестерка Фото: Bring a Trailer

Отличить Alpina B7 Turbo от BMW 6 Series можно по собому переднему бамперу, заднему спойлеру и фирменным 16-дюймовым дискам со спицами. Кроме того, кузов украшен графикой. В салоне установлены спортивные сиденья и руль.

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