Новый внедорожник от Great Wall станет более доступной альтернативой Mercedes G63 (фото)

Новый Tank 700 Hi4-T получил 523-сильную гибридную установку. Внедорожник способен передвигаться на электротяге и разогнаться до 100 км/ч менее, чем за 5 с.

Линейку Tank 700 2024 пополнила сверхмощная топовая версия Hi4-T. Рамный внедорожник от Great Wall поступает в продажу в Китае с 30 января и будет стоить 500-550 тысяч юаней ($69 700 – 77 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Внедорожник оснастили 523-сильной гибридной установкой Фото: CarNewsChina

Новый Tank 700 Hi4-T станет более доступной альтернативой Mercedes-AMG G63. Главное его отличие от стандартной модели – гибридная установка с 3,0-литровым V6 твин-турбо и электромотором.

Tank 700 Hi4-T Limited Edition получил обвес и спойлер Фото: CarNewsChina

Суммарная отдача составляет 523 л. с. и 800 Нм. С 9-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает менее 5 с, а максимальная скорость ограничена на 190 км/ч. К тому же, гибрид сможет ездить и на электротяге.

У внедорожника богатая комплектация Фото: Great Wall

Мощный китайский внедорожник сохраняет неплохую проходимость и может преодолевать броды глубиной до 90 см. Его клиренс составляет 255 мм, угол въезда – 32°, а съезда – 34°.

Стандартный Tank 700 Hi4-T визуально не отличается от базовой модели, но также предложена версия Limited Edition с увеличенным воздухозаборниками, обвесом, спойлером на крыше и 22-дюймовыми дисками.

Сиденья получили электропривод и массаж Фото: CarNewsChina Салон отделан кожей и алюминием Фото: CarNewsChina

Салон Tank 700 Hi4-T отделан кожей и алюминием, а подсветка потолка имитирует звездное небо. Оснащение включает проекцию на лобовое стекло, акустику Harman Kardon с 16 динамиками, электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж всех сидений.

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