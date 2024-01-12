Новый внедорожник от Great Wall станет недорогой альтернативой Toyota Land Cruiser (фото)

Новый Haval H9 станет выразительнее на вид и современнее внутри. Внедорожник предложат в бензиновых и дизельных модификациях.

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Опубликованы первые фото Haval H9 второго поколения. Большой рамный внедорожник от Great Wall должны представить в ближайшее время. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Haval H9 станет более доступной альтернативой Toyota Land Cruiser 250. К слову, модель первого поколения продавалась в Украине.

Запланированы версии на 5 и 7 мест Фото: Haval

Дизайн Haval H9 2024 выполнен в новом фирменном стиле, который дебютировал на моделях Raptor и H5. Внедорожник стал более угловатым, у него высокий капот и вертикальные задние стойки. Широкая решетка радиатора сочетается с большими круглыми фарами. Габариты остались на прежнем уровне.

Размеры Haval H9 2024:

длина – 4859 мм;

ширина – 1934 мм;

высота – 1853 мм.

Модель предложат в бензиновых и дизельных версиях Фото: autohome.com.cn

В салоне Haval H9 появились виртуальный щиток приборов и большой тачскрин. Передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем. Запланированы версии на 5 и 7 мест.

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На выбор предложат 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 224 л. с. с 8-ступенчатой автоматической КПП и 2,4-литровый 184-сильный турбодизель с 9-ступенчатым автоматом.

В салоне появился виртуальный щиток приборов Фото: CarNewsChina

Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Также появились режимы для разных типов бездорожья.

Ранее Фокус рассказывал про новый кроссовер Haval Veyron с мощной гибридной установкой.

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