Новый внедорожник от Great Wall станет недорогой альтернативой Toyota Land Cruiser (фото)
Новый Haval H9 станет выразительнее на вид и современнее внутри. Внедорожник предложат в бензиновых и дизельных модификациях.
Опубликованы первые фото Haval H9 второго поколения. Большой рамный внедорожник от Great Wall должны представить в ближайшее время. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Haval H9 станет более доступной альтернативой Toyota Land Cruiser 250. К слову, модель первого поколения продавалась в Украине.
Дизайн Haval H9 2024 выполнен в новом фирменном стиле, который дебютировал на моделях Raptor и H5. Внедорожник стал более угловатым, у него высокий капот и вертикальные задние стойки. Широкая решетка радиатора сочетается с большими круглыми фарами. Габариты остались на прежнем уровне.
Размеры Haval H9 2024:
- длина – 4859 мм;
- ширина – 1934 мм;
- высота – 1853 мм.
В салоне Haval H9 появились виртуальный щиток приборов и большой тачскрин. Передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем. Запланированы версии на 5 и 7 мест.Важно
На выбор предложат 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 224 л. с. с 8-ступенчатой автоматической КПП и 2,4-литровый 184-сильный турбодизель с 9-ступенчатым автоматом.
Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Также появились режимы для разных типов бездорожья.
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