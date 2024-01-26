Тест-драйв MG ZS EV: самый доступный электромобиль в Украине

Кроссовер MG ZS EV — новый электромобиль по цене подержанной Tesla. Фокус определил сильные и слабые стороны бюджетной модели.

Продажи электромобилей в Украине бьют рекорды — за 2023 год они выросли в 2,8 раза. И если ранее подавляющее большинство электрокаров продавались подержанными, то теперь существенно увеличилась доля новых авто. Оно и неудивительно, ведь у электромобилей с пробегом есть альтернатива. На рынке предложены недорогие новые модели — такие, как кроссовер MG ZS EV, который является самым доступным новым электрокаром, официально представленным в Украине.

У обновленного MG ZS EV нет радиаторной решетки Фото: Тарас Брязгунов

Сдержанный и лаконичный — дизайн MG ZS EV

Новый MG ZS EV — электромобиль, выполненный в популярном сейчас формате компактного городского кроссовера. Он относится к В-классу, хотя довольно крупный, по меркам этого сегмента.

По меркам своего класса авто довольно крупное Фото: Тарас Брязгунов

Размеры MG ZS EV 2024:

длина — 4 323 мм;

ширина — 1 809 мм;

высота — 1 649 мм;

колесная база — 2 581 мм;

клиренс — 161 мм.

У электрокара сдержанный дизайн со слегка профилированными боковинами и расширенными колесными арками. Обновленная модель узнается по отсутствию радиаторной решетки: вместо нее — пластиковая вставка с гнездом для зарядки (там установлен разъем CCS Combo 2).

Расширенные задние крылья подчеркнуты фонарями Фото: Тарас Брязгунов

Стреловидные фары светодиодные уже в базовой версии, стандартными для всех MG ZS EV 2024 являются и 17-дюймовые литые диски с оптимизированной аэродинамикой. Заднее стекло прикрыто спойлером, а расширенные "плечи" задних крыльев подчеркнуты продолговатыми фонарями.

Просто, но со вкусом — салон MG ZS EV

Заглянем вовнутрь. В отделке салона в топовой версии Lux использована эко-кожа с контрастными красными швами. Местами ее рельефная фактура имитирует карбон, а на руле кожа перфорирована. Также присутствуют серебристые и черные глянцевые вставки.

Круглые дефлекторы обдува напоминают турбины. Руль MG ZS EV скошен снизу и снабжен наплывами в районе хвата рук. Оригинально смотрится круглый джойстик выбора режимов езды.

Центральная панель несколько повернута к водителю Фото: Тарас Брязгунов

Новый MG ZS EV получил цифровую панель приборов. На дисплей можно вывести разнообразную информацию – например, графику работы силовой установки, показания бортового компьютера или датчиков давления в шинах.

Большой 10,1-дюймовый тачскрин немного повернут к водителю. Новая мультимедийная система MG ZS EV работает быстро, а ее меню простое и понятное. Предусмотрены и Android Auto с Apple CarPlay.

Физические переключатели управления аудио и климатом на центральной панели остались, что, конечно, радует. Тем более, что они крупные и удобные в пользовании на ощупь. А вот кнопок подогрева сидений нет и его приходится включать через меню мультимедиа.

При обновлении кроссовер получил цифровой щиток приборов Фото: Тарас Брязгунов

Ниже находится ниша с беспроводной зарядкой для смартфона, а также разъемами USB-A и USB-C. Перчаточный ящик у MG ZS EV небольшой, а вот отсек в подлокотнике довольно глубокий, хоть и узковат.

Насколько просторен новый MG ZS EV

Рулевая колонка MG ZS EV регулируется только по высоте, но зато у водительского кресла в топовой версии есть электропривод, так что удобную позицию за рулем нахожу без труда. Передние сиденья мягкие и удобные, но хотелось бы немного больше поддержки спины.

Посадка не очень высокая, по меркам кроссоверов. Обзор вперед и по сторонам хороший, а вот назад — несколько ограничен. Впрочем, у всех MG ZS EV 2024 есть камера.

Водительское кресло в топовой версии оснащено электроприводом Фото: Тарас Брязгунов На втором ряду довольно щедрое пространство для ног Фото: Тарас Брязгунов

Переместимся на второй ряд. Он на удивление просторный для авто таких размеров. В кроссовере довольно щедрое пространство для ног и неплохой запас над головой. Правда, салон MG ZS EV не очень широкий, поэтому сзади все же комфортнее двоим. Для пассажиров предусмотрены отдельные вентиляционные дефлекторы, два USB-разъема и подлокотник с подстаканниками.

Теперь заглянем в багажник, ручка которого спрятана в логотипе MG. Он у кроссовера также немаленький — 448 л в обычном состоянии и 1 375 л — если сложить задние сиденья. Пол выполнен двухуровневым, а под ним — отсеки для мелкой поклажи. А вот запасного колеса нет.

Объем багажника MG ZS EV — 448 л Со сложенными задними сиденьями получается 1375-литровый отсек Запасного колеса у кроссовера нет

Комплектация MG ZS EV 2024

Электромобиль MG ZS EV неплохо оснащен уже в базовой версии — бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, датчик света, подогрев сидений, камера.

Вариант LUX добавляет камеры кругового обзора, панорамную крышу, датчик дождя. У всех MG ZS EV 2024 6 подушек безопасности, а также есть системы автоматического торможения, удержания в полосе, мониторинга "слепых" зон и распознавания дорожных знаков.

В переднем подлокотнике прячется глубокий бокс Перчаточный ящик у MG ZS EV небольшой У задних пассажиров есть дефлекторы обдува и USB-порты Подлокотник заднего ряда прячет подстаканники

Динамика и запас хода MG ZS EV

Новый MG ZS EV в Украине доступен в двух вариантах: стандартном 177-сильном с батареей емкостью 51 кВт∙ч и версии Long Range – менее мощной (156 л. с.), но с большой батареей на 72 кВт∙ч. Именно последний вариант был предоставлен на тест.

Кроссоверу в принципе хватает мощности, да и тяги вполне достаточно, ведь приличный крутящий момент в 280 Н∙м доступен с первых оборотов мотора. Новый MG ZS EV не назовешь спортивным, но он довольно резвый в городе, ведь разгоняется до 50 км/ч всего за 3,6 с. Спринт до сотни занимает 8,6 с, однако после 100 км/ч динамика заметно ухудшается. Максимальная скорость ограничена на отметке в 140 км/ч.

Электрокроссовер оснащен 156-сильный мотор Фото: Тарас Брязгунов Зарядный разъем CCS Combo 2 Фото: Тарас Брязгунов

По данным производителя, электромобиль MG ZS EV с большой батареей способен проехать 440 км без подзарядки. В реальных условиях при городской эксплуатации в холодную погоду при 88% заряда батареи остается 355 км, то есть запас хода составляет около 400 км.

Силовая установка имеет три режима работы — Eco, Normal и Sport. Разница между ними довольно ощутима. В Sport кроссовер бодрее, но запас хода снижается на 15 км по сравнению с Normal. В Eco, наоборот, авто становится спокойнее, но добавляется 5-6 км.

Включенный отопитель "крадет" 15 км. На трассе, конечно, энергопотребление увеличивается с 18-20 до 26-27 кВт∙ч, то есть реально можно проехать около 270-275 км.

Запас хода электрокара достигает 440 км Фото: Тарас Брязгунов

От домашней электросети электромобиль заряжается минимум за 10,5 часов. Поддерживается и быстрая зарядка мощностью до 92 кВт: в этом случае пополнить заряд на 80% можно примерно за 40 минут. Батарея дополнена подогревом и охлаждением и за ночь простоя на морозе электрокар не терял ни одного процента заряда.

Также следует отметить полезную функцию двунаправленной зарядки. Электрокар может играть роль большого повербанка и питать различные приборы током мощностью до 2,2 кВт.

Ставка на комфорт

Кроссовер MG ZS EV настроен на комфортную езду — его мягкая и подвеска легко поглощает большинство дорожных неровностей. Вместе с тем, в поворотах он не слишком кренится, ведь расположенная в днище батарея понижает центр тяжести авто.

Руль электрокара легкий – его можно вращать двумя пальцами. Информативности при этом у него немного. В режиме Sport он немного наполняется тяжестью, но обратной связи по-прежнему не хватает.

Ходовая MG ZS EV настроена на комфорт Фото: Тарас Брязгунов

Также следует отметить неплохую шумоизоляцию салона. Конечно же, электромотор фактически не слышен. При езде по трассе внутри тихо и только после 110 км/ч проявляется шум шин.

Естественно, тормоза электрокара дополнены системой рекуперации. Ее интенсивность можно регулировать. Из трех режимов больше всего пришелся по душе второй, ведь в этом случае и замедление не резкое, и батарея подзаряжается достаточно.

Цена MG ZS EV в Украине

Невысокая стоимость — пожалуй, основной козырь MG ZS EV. Он стоит от 983 354 гривен, а вариант Long Range в комплектации Lux обойдется в 1 212 254 гривны. То есть, это электрокроссовер по цене бензиновой модели вроде Skoda Octavia или Nissan Qashqai.

У всех MG ZS EV светодиодная оптика Фото: Тарас Брязгунов Электрокар получил аэродинамически оптимизированные диски Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новый MG ZS EV — альтернатива подержанным электрокарам. Кроссовер не впечатлит ураганной динамикой или отточенной управляемостью, но у него богатое оснащение и просторный салон, а версия Long Range имеет неплохой запас хода.

Плюсы MG ZS EV:

невысокая цена;

богатое оснащение;

просторные салон и багажник.

Минусы MG ZS EV:

мало отсеков для мелкой поклажи в салоне;

невысокий клиренс.

Технические характеристики MG ZS EV: