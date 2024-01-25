Старый мотоцикл Harley-Davidson выставлен на продажу по цене суперкара (фото)

До наших дней дошли только четыре Harley-Davidson 1911 года. Мотоцикл оснащен 7-сильным мотором и способен развить 97 км/ч.

В Лас-Вегасе на аукцион Mecum выставили мотоцикл Harley-Davidson 7D Twin 1911 года. Винтажный байк оценивают в 400-500 тыс. долларов – на уровне нового суперкара Ferrari 812 Superfast. Его подробности раскрыли на сайте аукциона.

До наших дней сохранились только четыре Harley-Davidson 1911 года Фото: Mecum

Старинные Harley-Davidson очень ценятся коллекционерами, причем самыми дорогими являются ранние модели марки – их цена может достигать и миллиона долларов.

Все дело в том, что таких мотоциклов сохранилось очень мало. К примеру, из 5625 выпущенных Harley-Davidson 1911 года до наших дней дошло лишь четыре.

Модель важная, ведь это первый мотоцикл Harley-Davidson с двухцилиндровым двигателем V-twin – такие моторы стали визитной карточкой бренда. Мощность 811-кубового двигателя составляет 7 л. с., а максимальная скорость байка – 97 км/ч.

7D Twin стал первым двухцилиндровым Harley-Davidson Фото: Mecum

Harley-Davidson 7D Twin сохранился практически полностью комплектным. Во время реставрации пришлось только установить новые спицы колес, шины и кожаные детали, а все остальное – оригинальное.

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